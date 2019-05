På dagen, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) smed en regulær bombe ind i valgkampen og rakte ud efter at danne en SV-regering, står Venstre til at høste den laveste vælgeropbakning siden valget i 1990.

Det viser en ny meningsmåling, foretaget fra 12. til 16. maj, hvor Venstre står til den laveste vælgeropbakning, siden valgkampen startede.

I 1990 fik Venstre samlet 15,8 procent sammen, mens den seneste meningsmåling lavet af YouGov blot giver dem 15,5 procent af stemmerne.

Det har dermed udelukkende været tilbagegang for Lars Løkke Rasmussens parti, siden valget blev udskrevet. Dengang stod det blå parti til 17,1 procent af stemmerne.

Den politiske kommentator på Altinget, Erik Holstein, fortæller til B.T., at dagens meningsmåling er med til at bekræfte, at en SV-regering er usandsynlig.

»De negative målinger understreger blot, at Socialdemokratiet ikke har behov for at gå ind i det her samarbejde,« lyder det fra ham.

Venstre havde også et dårligt valg for fire år siden, hvor de, selvom de fik statsministerposten, kun fik samlet 19,5 procent af stemmerne.

»Jeg er lidt overrasket over, at de bliver ved med at gå tilbage. Specielt når man tænker på, hvor dårligt et valg de havde sidste gang,« siger Erik Holstein.

»Lars Løkke Rasmussen er kommet med en masse ting her i valgkampen med blandt andet velfærdspuljen, men de er kommet for sent. Det giver ikke den store troværdighed, når man først melder dem ud her i valgkampen,« forklarer han.

Udspillet fra statsministerens bog kan nu skabe uro i Venstres bagland, og det kan betyde, at nedturen for det blå parti kan fortsætte i de kommende meningsmålinger også, mener Erik Holstein.

»Der er en reel risiko for, at vælgeropbakningen fortsætter med at falde. Det er på ingen måde sikkert, at sådan en melding i dag bliver modtaget positivt,« siger han.

»Løkke kan håbe på at vinde nogle midtervælgere, men det har også ført til en masse intern strid, og det rammer aldrig vælgerne positivt. Desuden risikerer han nu også at tabe stemmer til Liberal Alliance og De Konservative,« forklarer Erik Holstein.

Selvom Socialdemokratiet også oplever en lille tilbagegang siden den seneste måling, så er de i høj grad stadig i førersædet.

Det skyldes blandt andet, at samarbejdspartnerne SF og Enhedslisten oplever en fremgang.

Ved seneste måling har den røde fløj svimlende 97 mandater, mens den blå er nede på 78 mandater.

Der er en usikkerhed på plus/minus 2,3 procentpoint i målingen.