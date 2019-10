»Jeg synes, at regeringen virker helt handlingslammet.«

Så kontant siger Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen det, når man spørger ind til de seneste dages diskussion om våbeneksport til Tyrkiet.

Flere andre europæiske regeringer har nemlig allerede gjort klart, at man stopper al våbeneksport til Tyrkiet, der den seneste uge har indledt en voldsom militæroffensiv i Syrien.

Men herhjemme har man været anderledes passive.

Først kaldte Mette Frederiksen det »useriøst«, at der er nogle lande, der er i stand til at beslutte en sanktion mod Tyrkiet i sådan en hast.

Og mandag var den så, ifølge Michael Aastrup Jensen, gal igen.

I et interview med DR ville Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod, ikke svare på, om 19 permanente tilladelser til våbeneksport, der er blevet givet fra 2013 til 2017 til danske virksomheder, vil blive inddraget.

'Helt skævt af regeringen! Der er brug for at sende et kraftigt signal til tyrkerne. Derfor skal vi stoppe al våbeneksport til Tyrkiet og indrage de tilladelser der allerede er givet,' skrev Michael Aastrup Jensen kort efter på Twitter.

Og han følger op på sms til B.T.:

»Jeg synes, at regeringen virker helt handlingslammet, når man ikke vil følge i Sveriges og Norges fodspor. Vi har brug for at presse Erdogan mest muligt, og et stop for våbeneksport er et af de redskaber, som vi har og kan bruge i et forsøg på stoppe Erdogans voldsomme invasion i Syrien,« skriver udenrigsordføreren.

Mandag holdt EU-landenes udenrigsminsitre et møde om konflikten, og her blev det besluttet, at medlemslandene, herunder Danmark, er forpligtet til ikke at udstede tilladelser til våbeneksport til Tyrkiet. Der er tale om en politisk aftale og ikke en decideret våbenembargo, der kun har effekt i tilfælde, hvor der er en risiko for, at våbnene vil kunne blive brugt i konflikten.

Det står altså ikke klart, om de føromtalte 19 tilladelser stadig står ved magt, og der er altså heller ikke tale om et totalforbud af våbeneksport til Tyrkiet, som flere partier i Folketinget ønsker.

Krigen i Syrien blussede op i sidste uge, da den amerikanske præsident, Donald Trump, pludselig besluttede sig for at fjerne de amerikanske tropper i det nordlige Syrien og bød derfor de tyrkiske tropper velkomne.

Siden er der kommet et hav af beretninger fra området om voldsomme angreb og tusinder af kurdere, der flygter.

Og det er netop disse kurdere, som vi ifølge Michael Aastrup Jensen burde fokusere på.

»Vi svigter kurderne, som i fire år har kæmpet side om side med europæerne mod IS og har samtidig haft over 11.000 faldne soldater,« skriver Michael Aastrup i en sms.

Overfor B.T. svarer udenrigsminister Jeppe Kofod på kritikken. Han afviser fuldstændigt, at regeringen skulle være handlingslammet - tværtimod. Han mener, at den danske regering har ført en hård linje.

»Vi har ikke givet nogen våbeneksporttilladelser, der kan bruges i Syrien af Tyrkiet i det seneste halvandet år,« siger han og fortsætter:

»Der ligger aftaler tilbage fra før denne regerings tid. Dem er vi ved at undersøge nu, men vores umiddelbare vurdering er, at de ikke har indflydelse på den nuværende situation.«

Udenrigsministeren mener, at den danske regering har arbejdet benhårdt på at få samlet de andre medlemslande til at følge den danske linje og samtidig fordømme Tyrkiets militære operationer i Syrien.

»Vi ville være handlingslammet, hvis vi stod helt alene. Men nu har vi samlet et Europa med et hårdt og skarpt signal overfor et Natoland (Tyrkiet, red.). Med et samlet stop af våbeneksport til Tyrkiet har vi en bedre chance for at stoppe det, der sker lige nu.«

Han omtaler situationen i Syrien for en humanitær katastrofe. Ministeren har også tænkt sig at række ud efter USA, som han mener er alfa og omega i at få stoppet Erdogans aktioner i Syrien.