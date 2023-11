Venstres nye politiske ordfører, Torsten Schack Pedersen, går af som kommitteret for Hjemmeværnet.

Han fratræder stillingen ved årsskiftet for at »koncentrere sig om sine opgaver som medlem af Folketinget for Venstre«, lyder det i en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.

Schack blev politisk ordfører i Venstre efter en ministerrokade torsdag.

Med fratrædelsen vinker han farvel til en god sideindkomst: ifølge Ekstra Bladet har den kommitterede en grundløn på 330.351 kroner om året, et såkaldt åremålstillæg på 62.766 kroner og et pensionsbidrag på 67.223 kroner om året.

Den kommitterede har desuden adgang til bil med chauffør.

Som kommitteret for Hjemmeværnet udgør man en del af hjemmeværnsledelsen, som over for forsvarsministeren er ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke.

Schack blev udpeget til stillingen den 1. marts 2023. Den vil nu blive slået op med forventet tiltrædelse i det nye år, oplyser Forsvarsministeriet.

Om sin fratrædelse siger Schack ifølge Forsvarsministeriet, at han stopper »med det største vemod«.

»Men ligesom Hjemmeværnet får jeg også i min nye rolle store og spændende opgaver, der kræver fuld engagement, fokus og dedikation.«