'Nu holder du simpelthen op'.

Opfordringen fra Venstres indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen er ikke til at tage fejl af: Kenneth Kristensen Berth (DF) går alt, alt for vidt, når han langer ud efter en kage i Bilka, der fejrer afslutningen på ramadanen.

'Du splitter befolkningen. Hvornår er du i mål? Når den sidste muslim er flyttet eller konverteret? Eller er det nok, at de dropper kagen - og tørklædet, og fuldskægget, og de muslimsk klingende navne, og moskeen?', skriver han på Facebook.

»Det gør mig ked af det, at Kenneth Kristensen Berth er med til at skubbe en masse mennesker væk fra os. Unge, der er født og opvokset i en mulimsk familie, som bidrager postiivt og sender deres børn i skole hver morgen, får nu at vide af Kenneth, at de ikke er gode nok, før de holder op med at være muslim. Det er farligt, det splitter og det medvirker til ‘dem og os’,« uddyber han over for B.T.

For Jan E. Jørgensen er religionsfriheden en af hjørnestenene i det danske samfund - og han ryster derfor på hovedet over Kenneth Kristensen Berths 'problem' med 'Eid Mubarak'-kagen. Det kommer ganske enkelt ikke os andre ved, hvad muslimerne foretrækker at spise, mener han.

»Hvordan kan man blive så provokeret af en kage? Vi kristne har jo også alt muligt særligt mad, vi spiser til jul - og vi brygger endda specialøl op til både jul og påske,« siger Jan E. Jørgensen, der særligt har ét spørgsmål til Kenneth Kristensen Berth.

»Hvad er dit budskab egentlig? Er det, at der slet ikke skal være plads?,« spørger han og giver selv sit eget svar.

»Jeg og Venstre er så rummelige, at vi godt kan give plads til alle mulige religioner, vi ikke tror på. Men jeg venter da spændt på et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti, som vil forbyde salg af kager med muslimske budskaber.«

Synes du, at en 'ramadan-kage' er udtryk for islamisering i Danmark?