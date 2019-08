Venstre har ikke tillid til, at der kommer pensionsplan fra S. Beskæftigelsesminister maner til besindighed.

S-planen om differentieret pensionsalder er et stort vælgerbedrag, der nu bliver åbenbaret for befolkningen.

Det mener tidligere beskæftigelsesminister og nuværende finansordfører Troels Lund Poulsen (V).

Han kommer med sine udtalelser efter en artikel i Berlingske søndag, hvor der står, at regeringen ikke fremlægger en model for differentieret pension, før der er en overenskomstaftale på plads i 2020.

- Jeg tager det som et udtryk for, at der ikke kommer et forslag om differentieret pension, fordi man (S, red.) hele tiden udskyder tidspunktet for, hvornår man (S, red.) vil fortælle om sin politik, siger Troels Lund Poulsen.

- Vi har siddet med Socialdemokratiet og forhandlet med det her i tre-fire måneder op til folketingsvalget, hvor det heller ikke ville vise hånden. Jeg har en erfaring med at snakke med Socialdemokratiet, hvor det bare er tomme tønder, der buldrer.

- Jeg synes, at Socialdemokratiet lige så godt kan indrømme det vælgerbedrag frem for at trække den danske befolkning rundt i manegen, siger han.

Men der tager V-ordføreren fejl, mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Der skal nok komme en plan, fastslår han.

Og da der på intet tidspunkt har været meldt ud, hvornår der ville komme en plan om differentieret pension, er der heller ikke noget, der er udskudt.

Tvært imod skrider samtaler på området fremad, fortæller beskæftigelsesministeren.

- Troels Lund tager meget fejl, når han siger, at der ikke kommer en plan.

- Der er intet, der er udskudt. Vi går til opgaven, præcis som vi har sagt. Den fase, vi er i nu, handler om at inddrage arbejdsmarkedets parter. Vi kommer til at tage højde for overenskomstforhandlinger, men det betyder ikke, at arbejdet stopper, fordi der er overenskomstforhandlinger.

- Vi kommer til at holde møder og arbejder på fuldt blus på den konkrete model både nu og hele efteråret igennem.

Beskæftigelsesministeren afviser at give et mere præcist bud på, hvornår et forslag til en differentieret pensionsalder kan lægges frem.

Men ministeren oplyser, at det er muligt, at et forslag om differentieret pension fremlægges, inden overenskomstforhandlingerne er afsluttet.

- Det kan der sagtens komme.

- Vi styrer selv timingen med, hvornår vi fremlægger det, siger Peter Hummelgaard.

Han pointerer, at det endnu er tidligt i forhandlingsforløbet, og at processen er svær. Derfor ligger tidsplanen ikke fast.

/ritzau/