Venstre gruppeformand Karsten Lauritzen insinuerer på Twitter, at vigtige mails bevidst er slettet.

Tidligere onsdag oplyste Sundhedsdatastyrelsen, at alle mails, som ansatte i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut (SSI) har haft i deres mappe med sendte mails, og som er sendt før 22. juli, er blevet slettet.

Det forventes, at de fleste mails kan genskabes. Men det vil alligevel betyde, at Statens Serum Institut i nogle tilfælde ikke kan svare fyldestgørende på eksempelvis anmodninger om aktindsigt. Ligeledes vil aktindsigtsanmodningerne tage længere tid at besvare, oplyser styrelsen. Det gælder også sager relateret til coronavirus.

De mange mails kan blandt andet også indgå i den undersøgelse, som Folketinget har sat i værk for at afdække regeringens beslutningsgrundlag under håndteringen af covid-19-krisen i foråret.

På det sociale medie Twitter skriver Venstres gruppeformand Karsten Lauritzen, at han finder det "lidt for belejligt til at være en tilfældighed".

Læs her syv spørgsmål til Karsten Lauritzen om, hvad han mener med det:

Spørgsmål: Hvad mener du med "lidt for belejligt"?

- Ja, men det er fordi, jeg er dybt rystet. De fire år, jeg har været minister, har jeg aldrig hørt om, at man lige kommer til at trykke på en knap, og så er alle mails slettet.

- Der kan man ikke andet end at bemærke, at det er utroligt belejligt, nu vi er ved at undersøge på hvilket grundlag, regeringen har truffet en masse vidtgående beslutninger. Så er grundlaget for undersøgelsen tilfældigvis slettet. Det er lidt for uheldigt.

Spørgsmål: Tror du oprigtigt, at nogen - for at obstruere Folketingets arbejde og undersøgelse - kunne finde på at slette de her mails?

- Det håber jeg så sandelig ikke. Fejl sker og nogle gange er timingen også dårlig. Men det ville undre mig såre, hvis der fandtes en stor delete-knap, som én lige var kommet til at trykke på.

- Jeg ved ikke, hvad der er op og ned. Men vi må få en forklaring. Og relativt hurtigt. Men jeg er ikke der, hvor jeg siger, at nogen har gjort noget med vilje. Men det er da et utroligt uheld.

Spørgsmål: Du siger jo indirekte, at det ikke er et uheld, når du skriver, at det er "lidt for belejligt".

- Jeg sætter spørgsmålstegn. Og man skal passe på med at konkludere. Men for at sige det lige ud, så er det det, vi i politik kalder en rigtig stinker.

Spørgsmål: Men hvem er det, du mener har en interesse i at obstruere Folketingets arbejde og undersøgelse?

- Det er meget, meget svært at finde ud af, hvornår regeringens beslutninger har hvilet på et fagligt grundlag. Vil man gerne forhindre nogen i at finde ud af det, så hjælper det, at det skriftlige grundlag er væk.

- Hvorvidt nogen har gjort det med vilje, den konklusion vil jeg ikke drage. Men jeg tillader mig at sætte spørgsmålstegn ved det.

Spørgsmål: Hvis nogen bevidst har forsøgt at fjerne beviser, så vil det være dybt ulovligt. Frygter du, at der er begået en stor ulovlighed?

- Indtil videre påpeger jeg det mystiske og mærkelige ved dette her. Hvorvidt nogen har gjort noget med vilje, må vi finde ud af.

Spørgsmål: Har du tillid til, at den socialdemokratiske regering har et ønske om at for deres beslutninger under covid-19 i foråret belyst?

- Regeringen har være modvillige i at få undersøgt baggrunden for de beslutninger, der er truffet.

- Jeg er ikke konspirationsteoretiker og bliver det aldrig. Men lidt for mange tilfældigheder oven i hinanden det gør, at man må holde ekstra øje.

Spørgsmål: Hvem skal undersøge dette her? Politiet?

- Min pligt er at lægge et maksimalt pres på regeringen, og så må de komme med noget. Det er ministeren, der er ansvarlig for at rydde op. Det er derfor, man får mere i løn som minister.

/ritzau/