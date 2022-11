Lyt til artiklen

Efter en stor dansk militær brøler skal der ske forandring.

Når det danske forsvar fremover skal købe kampvogne, pansrede mandskabsvogne og andet militært isenkram for milliarder af kroner, skal det ske med øjet stift rettet mod købsbetingelserne i kontrakterne.

Det mener blandt andre Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt.

»Det handler fremadrettet om at være så lidt bundet som muligt,« siger han kort før afgang til Marienborg, hvor Folketingets partier som led i regeringsforhandlingerne tirsdag drøftede udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Venstre-ordførerens melding kommer, efter B.T. fredag afdækkede, at det danske forsvar ved indkøbet af schweizisk producerede pansrede mandskabsvogne af typen Piranha har skrevet under på, at de ikke må overdrages til Ukraine eller for den sags skyld et allieret NATO-land.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har gentagne gange tryglet vestlige lande som Danmark om at sende tungt militært udstyr til Ukraine.

Og i foråret forsøgte Danmark at sno sig ud af købekontraktens snærende bindinger og sende et antal Piranhaer til Ukraine, men Danmark fik nej af det neutrale Schweiz.

Derfor bør det danske forsvar fremadrettet købe militært udstyr hos store producenter i NATO-lande for at undgå tilsvarende situationer, lød det fredag til B.T. fra Peter Viggo Jakobsen, lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet.

Det et ikke småpenge, Danmark skal købe militært udstyr for i de kommende år.

Med det såkaldte nationale kompromis fra marts i år har et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, De Radikale og SF nemlig forpligtet sig til at investere milliarder af kroner i det danske forsvar frem mod 2033, hvor NATO-forpligtelsen om at bruge to procent af BNP på forsvaret skal være nået.

Lars Christian Lilleholt mener i lyset af sagen om Piranhaerne, at politikerne fremadrettet skal være mere varsomme, før Forsvaret sætter sin underskrift på købekontrakterne.

»Da vi købte Piranhaerne kunne man ikke forestille sig den situation, vi står i nu. Men det giver selvfølgelig anledning til, at vi fremadrettet overvejer, om vi skal indgå lignende bindinger,« siger han og tilføjer:

»Det kommer vi til at se på i forbindelse med, at vi skal have lavet et nyt forsvarsforlig. Der handler det selvfølgelig om, at der er så få bindinger (i kontrakterne, red.) som muligt.«

Lars Christian Lilleholdt, forsvarsordfører for Venstre. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Lars Christian Lilleholdt, forsvarsordfører for Venstre. Foto: Niels Ahlmann Olesen

De Konservatives fungerende forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, kalder det ‘ærgerligt’, at indkøbet af Piranhaerne indeholdt en klausul om, at det danske forsvar ikke må overdrage dem til Ukraine eller andre allierede lande.

»Det er selvfølgelig en ulempe med sådan en klausul, og det skal med i overvejelserne, hvem vi køber af fremadrettet,« siger han og fortsætter:

»Men det er svært at sige, om det skal være en afgørende faktor i sådanne handler eller ej. Det kommer også an på kvaliteten af det udstyr, man kan få, hvad alternativerne er, prisen osv. Men det er selvfølgelig et kriterium, der fremadrettet skal indtænkes, når Forsvaret køber noget.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra SFs forsvarsordfører, Anne Valentina Berthelsen og De Radikales leder og forsvarsordfører Martin Lidegaard.

Fungerende forsvarsminister Morten Bødskov oplyser gennem Socialdemokratiets pressetjeneste, at han ikke har nogen kommentarer.