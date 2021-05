Ufrivilligt barnløse skal have flere forsøg og hurtigere adgang til fertilitetsbehandling ifølge oppositionen.

Både Venstre og Konservative ønsker at gøre adgangen til fertilitetsbehandling bedre for barnløse.

Begge partier foreslår tre greb til at gøre det.

Barnløse skal have ret til seks forsøg i stedet for tre for at få et barn. Det skal øge chancerne, for at der kommer et barn ud af indsatsen, fra 64 procent til 83 procent.

Derudover vil de to partier nedbringe ventetiden på at få behandling ved at lade fertilitetsbehandling omfatte af behandlingsgarantien.

Det betyder, at hvis ikke det offentlige kan tilbyde en behandling inden for 30 dage, skal parret tilbydes en behandling i privat regi.

Det tredje element går ud på at tilbyde fertilitetsbehandling til ikke bare et barn, men to børn.

- En af de allerstørste gaver man kan få her i livet er at få børn. Vi ser gerne i Venstre, at flere, som ønsker det, får mulighed for at få børn, siger Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi kan se, at danskerne får færre børn, dansker får børn senere. Det giver mange udfordringer med at få børn på naturlig vis uden hjælp. Den hjælp synes vi, at flere skal have.

Jakob Ellemann-Jensen henviser til, at Venstre i sit finanslovsudspil afsatte 125 millioner kroner, der skal finansiere, hvad han og partiet håber blive flere fertilitetsbehandlinger i Danmark.

De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, siger til TV2, at de nuværende vilkår skaber en ulighed i muligheden for at stifte familie.

Hun har selv søgt fertilitetsbehandling i det private, da ventetiden i det offentlige blev for lang. Det kostede 50.000 kroner, har hun fortalt.

- Jeg tror ikke, man ser meget større ulighed end på lige præcis dét her punkt, siger hun til TV2.

- Min mand og jeg havde økonomien til det, men der vil være rigtig mange mennesker, som ikke bare lige kan finde 50.000 kroner til at starte forløbet op.

/ritzau/