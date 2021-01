Man skal være helt sikker på, at der er grund til at lukke institutioner, siger Venstre og Dansk Folkeparti.

Enhedslisten og SF mener, at regeringen bør lukke institutioner og indføre nødpasning for at begrænse den stigende smitte med covid-19. Hos blå blok advarer både Venstre og Dansk Folkeparti dog mod at gøre det, med mindre det med sikkerhed er påkrævet.

Det siger partierne forud for et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mandag.

- Det har også omkostninger at lukke institutionerne. Det er enormt svært for folk at arbejde, når børnene er hjemme.

- Jeg er bedstemor og passede børnebørn i foråret. Det er ikke let. Derfor skal vi også finde ud af, hvor slem situationen er, og hvor udbredt mutationen er, inden vi tager det skridt, siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt.

Hvis man lukker institutionerne - dog med nødpasning til de forældre, der har et stærkt behov for pasning - vil arbejdende forældre skulle passe deres børn.

Det tager alt andet lige dog meget fokus at passe børn hjemme og det går ud over arbejdsindsatsen.

- Jeg forstår godt den overordnede bekymring omkring den stigende smitte. Men når det handler om at sende børn hjem fra institutioner, så lammer man store dele af samfundet.

- I første omgang skal man gøre alt, hvad man kan, for at opspore smitten og afdække problemets omfang, siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, til TV2 News og fortsætter:

- Vi afventer selvfølgeligt sundhedsmyndighedernes vurderinger. Mener de, at det er et altoverskyggende problem, at institutioner er åbne, så lytter vi selvfølgeligt til det.

Mødet mellem sundhedsordførerne kommer efter, at en ny mutation af covid-19, der smitter mere end den originale, har spredt sig fra Storbritannien til en række andre lande, blandt andet Danmark.

Mutationen kan gøre det nødvendigt med yderligere restriktioner for at begrænse smitten, så den ikke løber løbsk og overbelaster sundhedssystemet.

Umiddelbart er børne- og ungdomsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) heller ikke indstillet på at lukke daginstitutionerne.

- Så længe det er sundhedsmæssigt forsvarligt, så længe holder vi daginstitutioner åbne.

- Der er nogle funktioner i vores samfund, der er fuldstændig afgørende for, at alt andet kan fungere. Og en af de funktioner er pædagogerne, siger hun til TV2 News.

/ritzau/