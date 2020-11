Mette Frederiksen får ikke opbakning fra Venstre og Dansk Folkeparti til en lov om aflivning af mink.

De to oppositionspartier har forladt forhandlingerne. Dermed bliver partierne ikke en del af en aftale, der lovliggør Mette Frederiksens ulovlige ordre om at slå alle landets mink ihjel.

»De her forhandlinger handler om at redde regeringens skind. Ikke alle andres skind,« siger Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen til B.T.

»Og det handler om, at det parlamentartiske grundlag nu skal blåstemple den ulovlige ordre, som Mette Frederiksen beordrede,« tilføjer han.

Dansk Folkeparti vil heller ikke være med længere:

»Vi vil ikke være med. Vi vil gerne have bevaret 200.000 avlsmink, der kunne sikre avl i Danmark. Men regeringen vil have fjernet alt. Der skal mere til, før vi vil være med til at gøre ulovligheder lovlige med tilbagevirkende kraft,« siger Hans Kristian Skibby (DF).

Venstre og Dansk Folkeparti er stadig med i forhandlingerne om erstatning til minkavlerne.

Opdateres...