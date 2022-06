Lyt til artiklen

Uffe Ellemann-Jensen var et varmt, empatisk, dybt engageret menneske med en særlig humoristisk tilgang til tilværelsen.

Sådan opsummerer Venstre-nestor Bertel Haarder sine minder om Uffe Ellemann-Jensen.

Bertel Haarder husker tydeligt, da Uffe Ellemann-Jensen stillede op for Venstre første gang i 1977 i Aarhus.

»Han var lige blevet stillet op for Venstre og skulle vise, at han var en rigtig Venstre-mand, og at han kunne malke en ko. Det gjorde han så med malkespand, rygterkasket hovedet helt inde mod koens mave og svedent grin,« siger Bertel Haarder og tilføjer:

Uffe Ellemann-Jensen. Foto: Nils Rosenvold Vis mere Uffe Ellemann-Jensen. Foto: Nils Rosenvold

»Det kan godt være, at der var nogle, der blev frastødt af hans svedne grin, men han var sig selv og nægtede at lave sig selv om.«

Bertel Haarder hæfter sig også ved Uffe Ellemann-Jensens skarpe humor, som kunne afvæbne mange situationer.

»Han havde nogle særlige evner, når det gjaldt humor. Jeg tænker for eksempel på hans kommentar efter nederlaget ved EU-afstemningen i 1992, hvor Danmark så til gengæld slog hele Europa i fodbold: ‘If you can’t join them, beat them’. Det kunne han sige på en måde, så det bliver stående i danmarkshistorien.«

På det personlige plan var Uffe Ellemann-Jensen og Bertel Haarder nære venner, fortæller Bertel Haarder.

»Vi var altid med til hinandens fester og elskede at synge sammen. Han havde en kæmpe empati og huskede fødselsdage i familien. Han gav min yngste søn en fiskestang,« siger Bertel Haarder med henvisning til Uffe Ellemann-Jensens egen store interesse for lystfiskeri.

Politisk var Uffe Ellemann-Jensen et fyrtårn for både Venstre, Danmark og Europa, siger Bertel Haarder:

»Han forandrede både Venstre og Danmark og bidrog til at forandre Europa med sit utrolige engagement efter Berlin Murens fald.«

»Tænk på de baltiske lande. Han havde en europapolitisk vision, som kostede både ham og Venstre stemmer, men som stort set alle er enige i I Danmark. Og derfor var den bedste gave, han kunne få, inden han gik bort, at danskerne stemte ja til at fjerne forsvarsforbeholdet. Det har glædet ham.«

Og så lykkedes Uffe Ellemann-Jensen at transformere Venstre fra et gammel bondeparti til et moderne parti, der rakte ud efter de unge og skabere en hel generation af unge Venstre-løber, bemærker Bertel Haarder:

»En hel generation af unge Venstre-folk, blev Venstre-folk på grund af ham. Bare spørg Søren Pind, Jan E. Jørgensen og mange andre.«