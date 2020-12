Hvis nogen troede, at et brud på grundloven og utallige samråd kunne vælte danskernes tillid til Socialdemokratiet, så kan de godt tro om igen.

Samtidig mister Venstre dog støtter i stor stil, viser en måling, som YouGov har lavet for B.T. Kun lidt over 14 procent af danskerne ville støtte partiet til et valg – en markant nedgang fra de 23 procent af stemmerne Venstre fik ved valget i 2019.

»Hvis nogen troede at minkskandalen – det alle har været optaget af – ville få indflydelse på støtten til Mette Frederiksen og partiet, så ser det altså ikke ud til at anfægte vælgerne,« siger politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Det må være en våd klud i ansigtet for Venstres leder. Det har ikke flyttet noget deres vej – tværtimod.«

Socialdemokratiet har ligget stabilt på omkring 33 procent siden begyndelsen af november. Ved valget i 2019 havde de en støtteprocent på næsten 26 procent.

Noget tyder altså på, at minkskandalen, som særligt medierne har været optaget af, ikke er noget, der optager danskerne. Dog er det ikke noget, der overrasker den politiske redaktør.

»Der er jo nogen, der er forarget, men dem, der udgør rygraden, de har købt ind på Mette Frederiksens forklaring, som lyder, at ja, det var en fejl, men det er folkesundheden, det handler om først og fremmest,« siger Henrik Qvortrup.

Han kalder det framing.

Dog mener han ikke, at det betyder, at medierne skal følge vælgerne. Den kritiske tilgang til politikerne skal bevares.

»Det er sindssygt vigtigt, at medierne holder fast i, at spillereglerne skal følges. Er vi ligeglade med om regeringen holder loven, så ender det jo i en bananrepublik.«