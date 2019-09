Venstre har i snart to år haft absolut magt i Kolding.

Men nu er det slut.

Byrådspolitikeren Pernille Øhlenschlæger Pedersen har valgt at forlade Venstre for at blive løsgænger - og dermed har borgmester Jørn Pedersen og hans partifæller ikke længere absolut flertal.

Det sker efter at det nu tidligere Venstre-medlem i tirsdags stemte imod sine partifæller i byrådet.

Jørn Pedersen fortæller til JydskeVestkysten, at han ærgrer sig over Pernille Øhlenschlæger Pedersens beslutning.

Han ser dog også fordele ved, at den parlamentariske situation i byrådet er forandret.

»Det positive er, at de øvrige partier har sagt, at Venstre med sine 13 mandater vil tromle. Det er en skrøne. For jeg har aldrig brugt de 13 mandater. Men den skrøne er nu væk. Men det kommer ikke til at betyde det store, for i min tid har Venstre altid stået for et bredt samarbejde. Der har været enkelte personer og partier, der har stået uden for for eksempel budgetforlig. Men vi har en bred konstituering, og det her ændrer ikke ved, at Venstre samarbejder bredt,« siger Jørn Pedersen til JydskeVestkysten.

Pernille Øhlenschlæger Pedersen stemte i tirsdags sammen med to socialdemokrater imod en procesplan, der skal føre til lukningen af erhvervshavnen i Kolding, fordi hun ikke mente at lukningen var godt nok planlagt.

Om det er årsagen til hendes beslutning om at forlade Venstre er imidlertid uvis.

B.T. har kontaktet Pernille Øhlenschlæger Pedersen for at høre, hvorfor hun har valgt at forlade Venstre.

Den 35-årige politiker bliver siddende i Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Socialøkonomi-,Handicap- og Hjælpemiddeludvalget og udvalget for udfordrede boligområder.

Venstre har siden kommunalvalget i november 2017 haft absolut flertal, men må efter Øhlenschlæger Pedersens exit hente et flertal hos byrådets øvrige partier: Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF eller Enhedslisten - med mindre den nyslåede løsgænger stemmer det samme som sine nu tidligere partifæller.