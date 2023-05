»Jeg blev meget chokeret, da jeg læste det,« siger digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V).

Det, hun læste, er et læserbrev i Nordjyske under overskriften »Er minister kun et bijob?«. Her har læseren Peter Dahlgaard skrevet et skriv om, hvordan næsten 37-årige Marie Bjerre »er en ung pige med fart på«, der – ifølge læserbrevet – har sin baby lidt for meget med på arbejde.

»Det finder jeg for en ganske useriøs tilstedeværelse af et folketingsmedlem,« skriver læseren, før han beskriver, hvordan hun på grund af barnet »først skal have afsluttet amningen, bleen lagt færdig med videre og gjort sig anstændig, før hun er seriøs til at deltage i landets ledelse.«

Debatindlægget delte ministeren tidligere torsdag på sin Twitter-profil, og det har fået politiske venner, fjender, studieværten Cecilie Beck, journalisten Ditte Giese og mange andre til at støtte ministeren og rase over indlægget, mom-shamingen, de mener indlægget stinker af, og Nordjyske, der har bragt det.

Venstre-ministeren selv er altid andet end tilfreds, siger hun til B.T.:

»Det er under lavmålet. Det er meget fordomsfuldt og det mest sexistiske debatindlæg, jeg har læst. Men det er også smækfyldt med fejl. Det er utroligt, at de bringer det og laver karaktermord på mig.«

Men én ting er tonen i læserbrevet, siger ministeren. Noget andet er de faktuelle fejl, hun mener fremgår, som hun remser op:

Hun er ikke på barsel, hendes yngste er to år, hun har ikke noget kontor på Christiansborg, men i ministeriet. Hendes datter har aldrig været med hende, hun holdt otte ugers barsel for næsten to år siden, hun ammer ikke, hendes datter er i dagpleje i Aalborg og har en far.

»Og så er det altså heller ikke noget flexjob at være minister,« afslutter Marie Bjerre opremsningen.

Hos Nordjyske fortæller chefredaktør Karl Erik Stougaard torsdag eftermiddag, at de selvfølgelig vil rette fejlene, hvis der er nogen faktuelle fejl.

»Hun har bare lagt tweetet ud. Vi har kontaktet hende for at høre, hvad det er for nogle fejl, og når vi får et svar, retter vi selvfølgelig. Men jeg havde da håbet, ministeren havde kontaktet os direkte for at få det rettet,« siger chefredaktøren.

I forhold til kritikken af læserbrevet og den mom-shaming – eller mor-udskaming – som Marie Bjerre mener, det er propfuldt af, kommer Karl Erik Stougaard og Nordjyske ikke til at undskylde.

Karl Erik Stougaard i 2015 dengang han var chefredaktør her på B.T. Foto: Simon Læssøe Vis mere Karl Erik Stougaard i 2015 dengang han var chefredaktør her på B.T. Foto: Simon Læssøe

»Jeg vil understrege, at der er tale om et læserbrev. Skribentens holdning er en holdning, vi på Nordjyske er lodret uenige i, men vi skal selvfølgelig som organ for en fri debat lægge spalter til synspunkter, vi er uenige i,« forklarer Karl Erik Stougaard.

Han forklarer, at de bringer 5.000 læserbreve om året, og at dette læserbrev er blevet sendt ind helt frivilligt og ikke som noget, avisen har bestilt.

»Og vi har vurderet, at der ikke er noget injurierende eller æreskrænkende i det, og vi kan ikke afvise læserbreve, bare fordi vi er uenige. Det er farligt, hvis vi lukker ned for et synspunkt, bare fordi vi er uenige. Det må vi kunne tåle alle sammen; at mennesker formulerer sig på måder, vi ikke synes om. Det er kernen i ytringsfriheden,« siger chefredaktøren.

Men det argument køber Marie Bjerre ikke.

»Nordjyske har et redaktionelt ansvar, og det er jo dem, der vælger overskriften, at jeg som minister kun bijobber.«

Men er det så kun overskriften, du har et problem med, at de har bragt?

»De ved udmærket, at læserbrevet er smækfyldt af fejl. Jeg synes, det er utroligt, at de vælger at bringe det,« siger ministeren.

Okay. Hvis nu de får rettet fejlene, er debatindlægget så okay?

»Man må da gerne skabe debat, og det er fint, at der er ytringsfrihed. Men de har et redaktionelt ansvar for, hvad de bringer i deres avis, og det er smækfyldt med fejl, og det store billede og overskriften har de selv valgt.«

Karl Erik Stougaard nævner også, at han er ærgerlig over, at du ikke har pointeret fejlene over for dem, før du lagde det på Twitter. Hvad siger du til det?

»Nordjyske er ude i et karaktermord på mig med et kæmpe opslag i en debatspalte. Det har jeg behov for at slå tilbage på. Det er simpelthen ikke i orden, og det kommer jeg også til at sige til dem. Det er langt ude, det indlæg.«

Læserbrevsskribenten selv, Peter Dahlgaard, tager kritikken med ro.

»Jeg så hende i TV-Avisen og var ved at falde ned af stolen over, hvor meget hun havde at se til med barnet, som hun havde haft med på kontoret. Jeg fik behov for at gøre opmærksom på, at det troede jeg altså ikke, man havde tid til, når man skulle passe landets ve og vel. Andre havde vel sørget for at få pasning af barnet?« spørger Peter Dahlgaard.

Men kan man ikke have sit barn med på arbejde som kvinde?

»Hvis man som kvinde er medlem af Folketinget, bør man prøve at tilrettelægge sin hverdag, så man kan følge den seriøst og ikke har en kurv stående med en unge, der skriger og skal have skiftet ble i løbet af dagen. Det er ikke seriøst at passe sit arbejde på den måde,« siger Peter Dahlgaard med reference til et Facebook-opslag, Marie Bjerre tidligere har skrevet om at have den dengang få uger gamle Leonora med på arbejde.

Men er det ikke det, som kritikere her kalder mor-udskamning og gammeldags?

»At nogen bruger 'sexistisk'-ordet? Nej. Nu er det sådan, at mænd ikke kan amme, så hendes mand kan jo ikke (på det tidspunkt, red.) tage barnet med på arbejde, men det kan hun jo, og hvis ikke man må have den opfattelse, så er der et eller andet galt.«