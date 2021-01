Der bliver stukket til Venstre fra både rød og blå blok, mens politiforliget bliver debatteret i Folketinget.

Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, blev tirsdag angrebet af både politiske venner og frænder i Folketingssalen, hvor politiforliget for 2021-2024 bliver debatteret.

Partiet står nemlig uden for aftalen som det eneste parti ud over Liberal Alliance. Venstre kunne ikke gå med til, at dele af aftalen er finansieret af stigende afgifter på blandt andet våbentilladelser og pas.

- Vi synes, at det er en udmærket aftale, der ligger. Men Venstre kan ikke være med på grund af finansieringen. Vi har haft et skattestop siden 2001, som vi står fast på.

- Vi må acceptere, at et flertal i Folketinget er klar til at bryde skattestoppet. Vi er kede af, at vi ikke er med i aftalen. Men vi kan ikke smide den politik, vi har haft siden 2001, ud med badevandet, sagde Karsten Lauritzen.

Det er sjældent, at store, regeringsbærende partier som Venstre ikke er med i brede aftaler for noget så grundlæggende i samfundet som politiet.

Og Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, var da også ude med riven efter kollegaen i blå blok.

- Vi er meget forundrede over, at Venstre står ude for aftalen. Jeg har tidligere måtte erfare, at skattestoppet ikke er så vigtigt, når det kommer til eksempelvis afgifter på plastikposer.

- Med så stort et rødt flertal og så god en aftale er det svært at forstå, at man ikke kan gå med til at indeksregulere noget som våbentilladelser, sagde hun.

Venstres gruppeformand svarede tilbage, at han mener, at Nye Borgerlige er blevet forledt af justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Man koger en frø ved at putte den i lunkent vand og så langsomt skrue op for varmen. Det er den strategi, Socialdemokraterne har, når det kommer til at gøre det dyrere at være dansker og hæve skatterne.

- Jeg er ked af, at Nye Borgerlige er hoppet i fælden. Og jeg er imponeret over, at justitsministeren har fået Nye Borgerlige med i aftalen, sagde Karsten Lauritzen.

Også Socialdemokratiets Jeppe Bruus, De Radikales Kristian Hegaard og Dansk Folkepartis Peter Skaarup skosede Venstre for ikke at være med i aftalen på grund af inflationsregulering af enkelte afgifter.

Peter Skaarup opfordrede direkte Venstre til at melde sig ind i aftalen, så partiet kan være med i løbende forhandlinger om justeringer og ikke mindst arbejdet med at forberede det næste langvarige politiforlig.

Det afviste Karsten Lauritzen dog.

- Man åbner en ladeport for at gøre det dyrere for danskerne. Man kan sige, at det bare er 200 kroner. Men frøen bobler i gryden, advarede Karsten Lauritzen.

/ritzau/