Før mandagens ekstraordinære møde i Venstre mandag aften lagde partiets ungdomsafdeling det liberale projekt i graven.

Foran Christiansborg begravede Venstres Ungdom i en symbolsk aktion moderpartiet i en kiste med bårebuket oven på og erklærede 'Danmarks liberale parti' for dødt til tonerne af komponisten Chopins begravelsesmarch.

Det fik et medlem af Venstres Forretningsudvalg til at reagere, da der mandag aften var møde, afslører en lydfil fra mødet, som B.T. er kommet i besiddelse af.

»For nu at sige det lige ud, så synes jeg, at vi har hørt nok til VUs principielle stillingtagen og kraftige afstandtagen, og min grænse blev i hvert fald nået i aften, da jeg så en flok VU'ere stå foran Christiansborg med en kiste med Venstres logo på,« sagde Leif Krarup på mødet og tilføjede:

»Nu må det altså stoppe. Vi skal have det her parti til at fungere bagefter også, og det håber jeg også, at VU har en interesse i.«

Men stemningen i det liberale ungdomsparti er mildest talt på frysepunktet lige nu. Det forklarede ungdomspartiets formand, Maria Ladegaard, da hun fik ordet på mandagens møde.

»Vi har haft nogle højlydte meningstilkendegivelser i dag. Mine medlemmer er så rasende, at jeg aldrig har oplevet noget lignende. De melder sig ikke kun ud af VU, de melder sig også ud af Venstre,« sagde hun.

På lydfilen kan man høre Maria Ladegaard forklare, hvor meget vrede, der lige nu er i ungdomspartiet over Jakob Ellemann-Jensens beslutning om ikke længere at insistere på en advokatvurdering af Mette Frederiksen ansvar i minksagen.

»Når man har tabt så mange medlemmer, som vi har i forvejen, så er vi snart i frit fald. Jeg har gjort, hvad vi kan, for at holde mine medlemmer tilbage. Beklager begravelsen, men står ved resten,« sagde Maria Ladegaard videre på optagelsen fra mødet.

Maria Ladegaard har over for B.T. tirsdag ikke ønsket at kommentere sine udtalelser på mødet.

Den 7. december sagde Maria Ladegaard til B.T., at forskellene mellem Venstre og Socialdemokratiet er så store, at Venstres Ungdom måske ikke vil kunne støtte Venstre på samme måde, hvis moderpartiet vælger at kappe navlestrengen til blå blok og lade sig indgå i en regering over midten.

»Der er ingen tvivl om, at hvis man vælger at gå i en regering, så kommer vi til at være i opposition til vores moderparti. I hvilken udstrækning kan man så samarbejde og om hvad? VU kæmper for et liberalt Danmark, og det får man svært ved at overbevise mig om, at Venstre gør, hvis de går i regering med Socialdemokratiet,« sagde Maria Ladegaard.

Og netop en regering med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne var, hvad fungerende Statsminister Mette Frederiksen tirsdag aften kunne præsentere.



Dele af regeringsgrundlaget vil blive præsenteret på et pressemøde med Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen onsdag, mens det nye ministerhold præsenteres torsdag.