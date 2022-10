Lyt til artiklen

Venstre foreslår nu, at sænke afgiften på gas, så afgiften kommer helt ned på EUs minimumsniveau. Det oplyser partiet Venstre til B.T.

Den danske afgift vil være lige godt 2,5 kroner per kubikmeter i 2023, men Venstre vil sænke den så meget som muligt helt ned til 8,8 øre per kubikmeter. Det svarer til at sænke afgiften 96 procent.

Ifølge Venstre vil en husstand, der bor i et gennemsnitligt dansk parcelhus opleve at gasregningen bliver 3.000 kroner mindre.

»Vi ønsker at hjælpe de mange danskere, som lige nu oplever at skulle betale det dobbelte eller helt op til det tredobbelte for deres gas. Det er med til at presse mange helt almindelige familiers økonomi ud mod kanten, og vi frygter, at de kan ende med at gå fra hus og hjem. Det er ikke i orden,« siger Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen, som fortsætter:

»Derfor foreslår Venstre at banke naturgasafgiften helt i bund de kommende seks måneder. Det kan vi gøre ansvarligt og finansieret, så det ikke puster til inflationen, siger han.

Venstre vil i princippet gerne fjerne afgiften omgående, men forventer at det rent praktisk først kan lade sig gøre 1. januar 2023.

Troels Lund Poulsen oplyser, at det vil koste 1,4 milliarder at sænke gasafgiften. Venstre uddyber i deres meddelelse til B.T. at forslaget er fuldt finansieret.

»Pengene til udspillet kommer fra de midler, som staten har sparet på ikke at skulle betale støtte til vedvarende energi grundet de høje energipriser,« skriver Venstre til B.T.

Der er cirka 400.000 husstande i Danmark, som bruger naturgas til at varme op med.