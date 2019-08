Venstres næstformand, Kristian Jensen, vil væk med SV-idéen, som formand Lars Løkke præsenterede i valgkampen.

Venstres folketingsmedlem Preben Bang Henriksen mener, at en SV-regering er en god idé, selv om næstformand Kristian Jensen (V) mener det modsatte.

- Vi skal gøre, som Løkke foreslog: Nemlig nærmere undersøge forholdene for en SV-regering, siger Preben Bang Henriksen til Berlingske.

Tanken om en SV-regering blev lanceret af Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, under valgkampen.

Men i torsdagens udgave af Berlingske siger Venstres gruppeformand og næstformand, Kristian Jensen, at en SV-regering ikke er svaret for Venstre eller blå blok i det hele taget.

Dermed er der lagt op til et spændende - måske sprængfarligt - sommergruppemøde hos Venstre. Det begynder torsdag, og der er pressemøde fredag ved middagstid. Her må emnet forventes at fylde en del.

Løkke har ikke udtalt sig om Kristian Jensens syn på sagen endnu.

Men Preben Bang Henriksen kalder SV-idéen for god.

- Du kan roligt citere mig for, at jeg ikke har ændret holdning i forhold til det udspil, der kom. Jeg synes, det er en god idé, siger Preben Bang Henriksen.

Kristian Jensen mener, at Venstre skal stå i spidsen for at samle blå blok igen efter det seneste valg, hvor Socialdemokratiet overtog regeringsmagten med rød bloks mandater.

- En SV-regering er ikke svaret, og jeg tror, at der fra de andre borgerlige partier er en forventning om, at hvis vi skal stå i spidsen for det borgerlige samarbejde, så skal vi også sige det klart og tydeligt, siger Kristian Jensen til Berlingske.

- Det er forudsætningen, for at vi kan komme videre.

- Jeg mener, at Venstre skal gå efter en borgerlig regering. Det siger jeg ikke, fordi jeg har noget imod at samarbejde bredt, men det er mit udgangspunkt. Og det viser forløbet også, at vi bør gøre næste gang, siger Kristian Jensen.

Ritzau har henvendt sig til en række af Venstres folketingsmedlemmer. De fleste er ikke vendt tilbage, og dem, der har, ønsker ikke at udtale sig om sagen.

/ritzau/