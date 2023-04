Det var »magtpåliggende« for Venstre at sikre minkavlerne hurtigere erstatning.

Sådan lød løftet, da Venstre droppede sit krav om en advokatvurdering i sagen.

I stedet skulle minkavlerne, der har oplevet forsinkelse efter forsinkelse, sikres »et værdigt punktum,« i form af erstatning senest i 2024.

»Det var ikke rimeligt, at man skulle vente helt op til syv år på at få sin erstatning,« sagde landbrugs- og fødevareminister Jacob Jensen, da han fredag præsenterede sin tempoplan.

En plan, der har været længe undervejs – og som regeringen i selve regeringsgrundlaget lovede, ville være klar »i starten af 2023.«

Alligevel kunne ministeren fredag ikke svare ja til, at den sidste minkavler vil have sin erstatning i hænderne inden 2027:

Du siger selv, det er problematisk, at man kunne se den sidste avler måske først få sin erstatning i 2027. Kan du garantere, at det ikke kommer til at ske?

»Det har handlet om, for mig, at vi får løftet flest mulige sager ind i en model, hvor vi kan få afsluttet dem hurtigst muligt. Så er det klart, der vil være sager, hvor der er individuelle skøn og særlige situationer, man skal have håndteret. Det er jo en fagligt, juridisk afgørelse, som jeg ikke politisk skal blande mig i.«

Vil det sige, at vi stadig godt kan se den sidste minkavler få sin erstatning i 2027?

»Det, vi præsenterer i dag er en model for, at flere avlere kan få afsluttet deres sager hurtigere.«

Men du svarer ikke, kan vi stadig komme til at se de sidste minkavlere først få deres erstatning i 2027?

»Det her handler om, at vi får løftet flest mulige sager væk og afsluttet dem hurtigst muligt. Og dermed frigøre både fokus og ressourcer til at håndtere dem, der måtte vælge at blive i den eksisterende ordning. Som er mere individuel og tung administrativt.«

Med regeringens model kan avlerne vælge en 'fast track'-model, hvor de med en mindre grundig og administrativ proces kan få pengene udbetalt hurtigere. Til gengæld mister de muligheden for at klage.

Sådan vil regeringen sikre hurtigere erstatning Et af de centrale tiltag i regeringens plan er et fast track, hvor minkavlerne kan få udbetalt deres erstatning hurtigere, hvis de går med til en mere enkelt vurdering. Der vil fortsat være individuelle skøn af, hvor mange penge, avlerne skal have, men de vil ikke være lige så grundige. Derudover mister avlerne retten til at klage, hvis de siger ja til fast-track modellen. Det fortæller ministeren fredag. Før valget lovede Venstre, at avlerne ville have deres erstatning i 2024. Med planen er regeringens »ambition« nu, at »langt størstedelen af sagerne er afsluttet omkring midten af 2024.« Modellen omfatter også et tiltag til forhøjelse af forskudsudbetalingerne til minkavlere med mink i 2020, så en gennemsnitligt avler går fra at have modtaget ca. 50 pct. af deres samlede erstatning til at kunne få udbetalt ca. 70 pct. På den måde vil en større del af erstatningerne komme hurtigere ud til minkavlerne. Der er pr. den 27. april 2023 allerede udbetalt 6,7 mia. kroner til minkavlere.

Du problematiserer jo selv, at der kunne gå syv år, før den sidste avler får sine penge. Alligevel vil du ikke give en garanti for, at det ikke kommer til at ske. Kan du ikke bare sige 'ja, den garanti giver jeg'?

»Forskellen fra tidligere er, at der havde man ikke mulighed for at vælge noget andet. Der var man tvunget til at blive i en ordning, hvor det var forventningen, at man først i 2027 eller senere kunne få afsluttet sin sag. Forskellen er nu, at man kan vælge at tage imod en fast track-ordning.«

Men så skal man opsige sin klageadgang …

»Hvis man vælger den mulighed, så er det det, man kan gøre. Hvis man ikke vælger den mulighed, det er selvfølgelig en vurdering, som avlerne og deres familier skal foretage.«

Se video med resten af interviewet i toppen af artiklen.

Jacob Jensen har nu indkaldt partierne bag den oprindelige aftale om minkerstatninger til at drøfte regeringens model.

Første møde foregår 2. maj.