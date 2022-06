Lyt til artiklen

Uffe var Uffe, og det kan nutidens politikere lære meget af.

Sådan lyder det fra VU-formand Maria Gosvig Ladegaard, efter nyheden om den tidligere Venstre-formand ramte offentligheden søndag.

»Det fede ved Uffe var, at han sagde, hvad han mente. Han var en kæmpe inspiration for mig og min generation.«

Maria Gosvig Ladegaard hæfter sig ved, at man med Uffe Ellemann-Jensen fik politisk kommunikation uden nutidens spinfilter.

Maria Gosvig Ladegaard, formand for VU. Foto: Pressefoto Vis mere Maria Gosvig Ladegaard, formand for VU. Foto: Pressefoto

»Han havde en ærlig charme. Han pakkede ikke tingene ind, og der er sikkert mange, der i dag ville have fortalt ham, at han skulle være på en anden måde, hvis han var aktiv politiker i dag. Men han vandt danskernes hjerter ved bare at være Uffe. Uffe var Uffe. Det betyder noget, at man er menneske, før man politiker,« siger hun.

Maria Gosvig Ladegaard mener, at nutidens politikere kan lære meget af Uffe Ellemann-Jensens tilgang til politik.

»Han var ægte liberal. Han sagde, hvad han troede på og kæmpede for det. Og han skabte en imponerende fremgang for Venstre, de 14 år han var partiformand for Venstre. Det er for mig et tydeligt eksempel på, at hvis man er den, man er, og siger tingene uden omsvøb, så er det noget, danskerne godt kan lide.«

Maria Gosvig Ladegaard påpeger, at Uffe Ellemann-Jensen aldrig stoppede med at være politiker, selvom man stoppede i politik.

»Det betød meget, at han blev ved med at møde op til Venstres landsmøder. Han var et koryfæ.«

Uffe Ellemann-Jensen var formand for Venstre i årene 1984-1998.