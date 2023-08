Hvis Danmark forbyder afbrændinger af Koranen, så bør udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kræve noget til gengæld. Det mener Venstres offentlighedsordfører Jan E. Jørgensen.

Han mener nemlig, at Danmark omvendt bør bede de relevante muslimske lande om at sikre, at demonstranter ikke brænder Dannebrog af.

Det siger han til B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen i podcasten Slottet & Sumpen.

Joachim B. Olsen spørger om ikke regeringen bør bede de her lande om at sikre Dannebrog ikke bliver brændt af og Jan E. Jørgensen svarer:

» Ja. Nu er det jo ikke mig der er udenrigsminister, men det må da ligge i direkte forlængelse af det her,« siger han fortsætter:

»Vi kan da ringe ned og sige 'prøv og hør, venner, nu brænder vi ikke Koranen, så skal vi ikke blive enige om, at I ikke brænder Dannebrog, for det betyder sådan set også en del for os',« foreslår Jan E. Jørgensen.

– Det er din opfordring til Løkke?

»Ja, det ligger da lige til højrebenet. I det hele taget få konfliktniveauet ned. Få lidt mere kærlighed ind, lidt mindre had. Det må da være et budskab, som vi kan være enige om.«

Jan E. Jørgensen vil foreslå Løkke det næste gang han møder ham.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen, men uden held.

Du kan høre hele interviewet med Jan E. Jørgensen via linket nedenfor.