Alternativet vil kontrollere hash ved at legalisere hjemmedyrkning af det. Det er misforstået, mener Venstre.

København. Venstre støtter ikke op om Alternativets kommende beslutningsforslag om at give befolkningen lov til at dyrke cannabis hjemme.

Det siger retsordfører i partiet Preben Bang Henriksen.

- Hash er sundhedsskadende og vanedannende. Det er Sundhedsstyrelsens indstilling, og så længe det er tilfældet, er Venstre imod.

- Så er det i øvrigt ligegyldigt, hvor det er dyrket henne, og hvem der har dyrket det, siger han.

Folketingspolitiker for Alternativet Torsten Gejl fortæller, at partiet senere på ugen vil fremsætte et beslutningsforslag.

Forslaget skal sikre, at der kommer mere kontrol over stoffet, som over 40 procent af de 16 til 24-årige ifølge Alternativet har prøvet.

- Det er fuldstændig uansvarligt bare at lade flyde, som regeringens politik gør, siger Torsten Gejl.

I stedet bør man kigge mod den amerikanske delstat Alaska i håb om at begrænse brugen, mener han. I Alaska må hver borger dyrke op til seks cannabisplanter på sin bopæl og lovligt besidde 28 gram hash.

Preben Bang Henriksen medgiver, at der ikke altid er succes med at styre cannabis-salg og -forbrug i Danmark. Men det er misforstået, at en legalisering af cannabis vil føre til kontrol, mener han.

- Jeg forstår ikke rigtig, hvad Alternativet mener på det her punkt. Man mener, at det er ude af kontrol, og så vil man totalt legalisere det. Så bliver det da først helt ude af kontrol, siger han.

- Begrænsning af brugen kan man kun være tilhænger af, men jeg er helt overbevist om, at man ikke begrænser brugen ved at legalisere det. Tværtimod, siger han.

Alternativet er ikke det eneste parti, som har talt for en legalisering af cannabis. Også Liberal Alliance, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti ønsker at lovliggøre hash.

Det betyder, at der samlet er 52 mandater bag en legalisering. Der skal mindst 90 mandater til, før et lovforslag kan stemmes igennem.

Både Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative og Dansk Folkeparti er imod legalisering.

