Venstre melder sig nu klar til at komme regeringen en lille smule i møde for at sikre, at danskerne i stedet for at få tre ugers indefrosne feriepenge udbetalt i oktober får alle fem uger udbetalt så hurtigt som muligt.

Tirsdag opstod der et flertal i Folketinget uden om regeringen for at udbetale alle fem ugers feriepenge, men beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) afviste forslaget som værende noget nær praktisk umuligt.

Han forklarede, at virksomhederne har frem til 31. december til at melde ind, hvor mange feriepenge den enkelte har optjent, og at man derfor i oktober, når man udbetaler tre ugers feriepenge, baserer udbetalingerne på et skøn.

Det kan betyde, at du får for meget eller lidt udbetalt, men hvis du først får de to sidste ugers feriepenge på et senere tidspunkt, så kan man gøre det endelige regnskab op i den forbindelse.

Det problem anerkender Venstre – men har en løsning.

»Jeg er ikke systemresistent, så jeg anerkender, at der kan være nogle udfordringer. Men det skal vi kunne løse,« siger Troels Lund Poulsen, finansordfører for Venstre, og uddyber:

»Vi mener, at så må man udbetale de fire uger i 2020 og den sidste uge i starten af 2021, hvis det er det, der er nødvendigt. Det helt afgørende for os er, at vi får truffet en politisk beslutning om, at danskerne får alle fem ugers feriepenge udbetalt.«

Han frygter, at det kan få konsekvenser, hvis ikke alle fem uger bliver udbetalt og dermed kan bidrage til at stimulere dansk økonomi.

»Det her handler jo om, at regeringen ikke mener, at danskerne skal have deres feriepenge tilbage, og derfor trækker man det i halen. Der er min store bekymring, at den forhaling kan være med til at forværre den økonomiske situation, og at flere mennesker mister deres arbejde, fordi vi ikke handler i tide.«

Han appellerer til, at regeringen kommer det politiske flertal – som består af Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, SF og Enhedslisten – i møde nu.

»Det afgørende for os er, at der kommer en politisk aftale, helt som der gjorde i juni, hvor vi aftalte at udbetale tre uger til oktober. Folk skal have vished for, at de sidste uger bliver udbetalt,« siger Troels Lund Poulsen:

»Hvis ikke regeringen vil det, må man jo lave et beslutningsforslag, og hvis der er flertal bag det, så skal regeringen efterkomme det.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.