Trods tidligere forsøg vil V ikke hæve pensionsalderen mere end allerede aftalt. Heller ikke efter et valg.

Venstre går ikke til valg på at hæve pensionsalderen, mere end det allerede er aftalt. Og partiet kommer heller ikke til at genoplive den idé efter et valg. Det fastslår partiets næstformand, finansminister Kristian Jensen.

- Vi har haft den diskussion i Folketinget. Vi må konstatere, at der ikke er appetit på det. Derfor holder vi fast i det forlig, vi har, siger Kristian Jensen.

Der er et bredt forlig i Folketinget om at justere folkepensionsalderen hvert femte år, så den følger udviklingen i levetiden. Derfor vil pensionsalderen, der i dag er 65 år, blive hævet til 67 år i 2022. I 2030 bliver den 68 år.

Men Venstreregeringen foreslog i august 2016 at hæve pensionsalderen med seks måneder ud over det allerede aftalte. Vurderingen var, at det ville øge beskæftigelsen med 12.000 fuldtidspersoner i 2025.

Det ville give knap fire milliarder kroner i øget økonomisk råderum.

- Det bliver ikke en plan, der bliver genoplivet. Vi har haft den drøftelse, fordi vi kan se, at levetiden er markant længere, end det vi regnede med. Det forslag er lagt væk.

Kristian Jensen har i sin tale ved Venstres landsmøde gjort det klart, at han mener, at der fortsat er behov for økonomiske reformer. Han nævner tre reformer, han gerne vil gennemføre:

- Det er en reform for at få flere flygtninge ind på arbejdsmarkedet ved at øge deres gevinst ved at komme i arbejde.

- Det er at hæve fribeløbet for de studerende, så de kan tjene noget mere ved siden af deres SU. Der er mange studerende, der gerne vil yde en ekstra arbejdsindsats.

- Det er at sænke modregningen for de pensionister, der gerne vil arbejde, selv om de har passeret pensionsalderen. Det vil være tre områder, hvor vi kan få flere mennesker ind på arbejdsmarkedet.

Regeringen har en ambition om at øge arbejdsstyrken med 60.000 personer i 2025. Den ambition holder Kristian Jensen fast i, selv om han erkender, at de tre reformer, han nævner, næppe vil bringe så mange ekstra hænder ud på arbejdsmarkedet.

- Jeg kan ikke love, at vi kommer til at øge arbejdsudbuddet så meget, som vi har ambitioner om, siger Kristian Jensen.

- Men derfor er det godt, at vores politik er sådan, at vi ikke er nødt til at hæve arbejdsudbuddet for at kunne betale det, Venstre går til valg på.

Venstres 2025-plan fra august 2016 indeholdt også et forslag om reform af SU. Den plan har Venstre foreløbig besluttet at undersøge nærmere. Men modsat pensionsplanerne er den ikke droppet.

