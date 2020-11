Troels Lund Poulsen (V) kræver, at regeringen forholder sig til minkavleres økonomiske fremtid med det samme.

Venstre kræver fuld erstatning til minkavlere og vil have øjeblikkelige forhandlinger med regeringen. Det siger Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen.

Han har ikke et skøn i forhold til, hvad prisen for erstatningerne bliver, men fastslår, at det bliver en milliardomkostning.

- Det bliver en stor regning, som vi kommer til at samle op som samfund, siger Troels Lund Poulsen.

Han mener ikke, at de nuværende kompensationsordninger kan bruges, "da det er en mere alvorlig situation".

/ritzau/