Én mand i Venstre har i den grad gjort ondt værre og eskaleret krigen i Venstre.

En krig, der som bekendt kulminerede i går og endte med både Lars Løkke Rasmussens og Kristian Jensens afgang.

Og det Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen.

Det mener i hvert fald politisk kommentator og medlem af Venstre Jarl Cordua.

»Han er også en taber i denne sag. Det står nu klart, at han var en medvirkende faktor til, at tingene gik helt galt. Han har i den grad bidraget til vreden og splittelsen i Venstre,« siger Jarl Cordua.

Lørdag kaldte han hovedbestyrelsens afvisning af et fremrykket landsmøde – som var Lars Løkke Rasmussens ønske – 'beskæmmende' og 'tragisk'.

Claus Hjort Frederiksen er en fast Løkke-støtte, og under sommergruppemødet ved Kragerup Gods på Vestsjælland i midten af august pustede han sig op krævede Kristian Jensens afgang for 'at underløbe partiets formand'.

Årsagen var et interview i Berlingske kort inden, hvor Kristian Jensen udfordrede Lars Løkke Rasmussen ved at undsige hans ønske om en SV-regering.

Efter Claus Hjort Frederiksens krav om Kristian Jensens afgang måtte sidstnævnte undskylde, og så kunne historien ifølge Jarl Cordua være stoppet her.

»Claus Hjort fortsatte med at sparke til Kristian Jensen, også selv om han lå ned,« siger han med henvisning til en Facebook-opdatering, som Claus Hjort lavede efter sommergruppemødet.

'På Venstres sommergruppemøde, som tegner Venstres politiske kurs, blev det slået klart fast, at det er partiets formand og statsministerkandidat, som tegner Venstres politiske kurs. Det delte formandskabs tid er forbi,’ står der i opdateringen.

Et spark til Kristian Jensen og den aftale om delt formandskab, som han og Lars Løkke Rasmussen lavede i kælderen under Odense Congress Center i 2014.

»Det var i mine øjne helt unødvendigt. I stedet for at stoppe, så gav han den lige en ekstra tand,« siger Jarl Cordua.

Efterfølgende var det så Claus Hjort Frederiksens tur til trække i land med sit krav om, at Kristian Jensen skulle gå af, ligesom Hjort måtte anerkende rollefordelingen i formandskabet

Jarl Cordua mener, at sagen viser, at Claus Hjort Frederiksen har mistet sin politiske tæft.

»Jeg læste forleden, at staten havde købt fire cirkuselefanter for at sende dem på pension. De kunne passende tage Claus Hjort Frederiksen med. Han er en elefant, der bør sendes på pension,« siger han.

Han mener dog også, at Kristian Jensen begik en fejl ved at undsige Lars Løkke Rasmussens idé om en SV-regering.

»Det var et offensivt angreb mod formanden. Og han burde vide, at der bagefter ville falde brænde ned,« siger han.

Ifølge Berlingske var Kristian Jensen i løbet af sommeren af den overbevisning, at Lars Løkke Rasmussen ville gå af. Blandt andet fordi Løkke var helt tavs i sommerferien og de iøvrigt ikke udvekslede et ord.

Claus Hjort Frederiksen er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.