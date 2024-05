Med under to uger til valgdagen har Alexandra Sasha trukket sig kandidat. Det skyldes mediehistorier.

Venstres Alexandra Sasha trækker sig som kandidat til valget til EU-Parlamentet efter mediehistorier om russiske forbindelser, skriver hun på Facebook.

28-årige Alexandra Sasha, der har russiske rødder, benægter, at hun eksempelvis er "lakaj for Putin", skriver hun.

- I ugevis har jeg været udsat for en smædekampagne fyldt med falske udsagn og ubehagelige fortolkninger, der har været både fysisk og psykisk hårdt, og jeg må nu erkende, at jeg ikke kan mere, skriver hun på Facebook.

Meldingen kommer, efter nogle dage hvor Ekstra Bladet og især B.T. har bragt en række historier om politikeren, som i den brede offentlighed ikke er så kendt.

Senest har B.T. beskrevet, at Alexandra Sasha blandt andet har været bestyrelsesmedlem for European Russian Forums ungdomsorganisation.

Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) og Ruslandekspert Flemming Splidsboel har til B.T. udtalt, at European Russian Forum har karakter af at være et prorussisk og Putin-venligt "påvirkningsforum".

Alexandra Sashas fulde navn er Alexandra Sasha Bessmertnaia. Hun skriver i opslaget, at hun ikke blot trækker sig som kandidat til EU-Parlamentet, men at hun trækker sig helt fra politik.

- Jeg gik ind i politik for at gøre en forskel og for at tale om mine visioner. Det er svært, når man konstant skal forholde sig til beskyldninger og hadbeskeder på sociale medier, skriver Alexandra Sasha.

Over for Venstre har Alexandra Sasha "hele tiden udtrykt sin fuldtonede opbakning til Ukraine og det ukrainske folks frihedskamp", lyder det fra Venstres formand, Troels Lund Poulsen, i en skriftlig kommentar.

- Hun (Alexandra Sasha, red.) mener, at hendes person nu skygger for vores valgkamp og Venstres politik. Derfor har hun nu valgt at trække sig fra politik. Det har jeg stor forståelse for, og jeg synes, det er en klog beslutning, siger han.

Ifølge Alexandra Sashas profil hos Dansk Ungdoms Fællesråd er hun 1. suppleant til Folketinget i København Storkreds og 1. suppleant til Frederiksbergs kommunalbestyrelse. Til dagligt er hun iværksætter med fokus på bæredygtighed.

På Alexandra Sashas Instagram-profil er der for en lille uge siden lagt en video op, hvor hun står sammen med Folketingets formand, Søren Gade (V). Han udtrykker støtte til Alexandra Sashas kandidatur. Søren Gade har selv en fortid i EU-Parlamentet og var en stemmesluger ved det seneste EU-valg i 2019.

På selvsamme sociale medie optræder også gruppeformand for Venstre i Folketinget Lars Christian Lilleholt i et andet opslag. Heri står der, at han personligt stemmer på Alexandra Sasha til EU-valget.

Alexandra Sasha er ikke den første kandidat, der trækker sig grundet russiske forbindelser.

Tidligere på ugen meddelte Alternativet, at Irina Bjørnø var færdig som kandidat.

- Den medieinteresse, der er for min person og mit ophav, skal ikke stå i vejen for den bæredygtige fremtid, jeg tror på, så derfor har jeg valgt at trække mig som EP-kandidat, udtalte hun i en pressemeddelelse fra partiet.

Ekstra Bladet har beskrevet, at Irina Bjørnø er formand for forening, der ifølge mediet modtager støtte fra en russisk statskontrolleret organisation, som er på EU's sanktionsliste.

Foreningen har ifølge Alternativet været inaktiv, siden Ruslands invasion af Ukraine begyndte i februar 2022.

Både Alexandra Sasha og Irina Bjørnøs navne kommer til at stå på stemmesedlen, når der er valg 9. juni. Det skyldes, at der er små to uger, til at valget afvikles. Bliver de valgt, har de dog mulighed for at nedlægge deres mandat.

Venstres pressetjeneste, som de seneste dage har stået for kommunikationen mellem Alexandra Sasha og medierne, henviser torsdag til Facebook-opslaget. Ritzau forsøger fortsat at stille spørgsmål til Troels Lund Poulsen.

Til B.T. udtaler Venstres spidskandidat, Morten Løkkegaard, at det er "klogt", at Alexandra Sasha har trukket sig. Han henviser til det, hun har været igennem.

