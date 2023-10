Venstre indkalder mandag morgen til pressemøde.

»Klokken 10 afholder Venstre et kort pressemøde vedrørende situationen i Venstre,« lyder det fra partiet selv på det sociale medie X.

Pressemødet afholdes foran Venstres sekretariat på Christiansborg.

»Til stede ved pressemødet vil være Jakob Ellemann-Jensen, Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose,« oplyser Venstre selv.

I december sidste år kunne Jakob Ellemann-Jensen - der er formand for Venstre - træde frem på Marienborg som ny vicestatsminister og forsvarsminister under Mette Frederiksens ledelse i SVM-regeringen.

Knap tre måneder senere - i februar - blev han så hårdt ramt af stress, at han måtte sygemelde sig i seks måneder.

I den periode blev Troels Lund Poulsen fungerende forsvarsminister, mens Stephanie Lose - der er næstformand i Danske Regioner - senere blev hentet til Christiansborg som fungerende økonomiminister.

Tre uger efter Ellemann-Jensen vendte tilbage fra sin sygemelding, forlod han posten som forsvarsminister for i stedet at blive økonomiminister.

På et pressemøde i slutningen af august forklarede han, at han ikke kunne fortsætte som forsvarsminister, hvis han også skal være sit partis formand:

»Hvis jeg som formand for Venstre skal have mulighed for at udfolde den kurs, jeg har lagt for partiet på sommergruppemødet, passe mine opgaver som formand og kunne fortsætte med at gøre Venstre gældende i regeringssamarbejdet, så kan jeg ikke samtidig være forsvarsminister,« sagde han:

»Det står klart for mig - det går ikke. For Forsvaret har brug for en minister, som har 100 procent fokus på opgaven.«

Forhenværende økonomiminister Troels Lund Poulsen blev forsvarsminister.

Da Jakob Ellemann-Jensen kom tilbage, var det også til en skandale i Forsvarsministeriet, hvor Folketinget på hans vagt var blevet forkert oplyst af ministeriet i en sag om indkøb af nye våbensystemer fra Israel.