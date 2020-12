Balladen mellem Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg fortsætter.

Venstre har hasteindkaldt til et møde i partiets Forretningsudvalg tirsdag aften klokken 19.

Det oplyser et medlem af udvalget til B.T.

Søndag eftermiddag havde ledelsen også møde, og her begyndte balladen.

Formand Jakob Ellemann-Jensen fortalte om sin beslutning: At det er på tide at rense Venstre og slå fast, at det er et parti, der går op i lov og orden.

Han fortalte også, at det ville blive meldt ud i et interview i Jyllands-Posten søndag aften: At hvis der er grundlag for en rigsretssag mod Inger Støjberg, vil Venstre stemme for....