Venstre har fået nok.

De kan og vil ikke vente længere på en plan for psykiatrien.

Det slår psykiatriordfører for partiet Jane Heitmann fast overfor B.T., og hun indkalder nu sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd.

Indkaldelsen sker på baggrund af en række artikler i B.T. om selvmord i psykiatrien.

B.T. har på baggrund af aktindsigt i landets fem regioner blandt andet kunnet beskrive, hvordan der siden 2020 er 65 patienter, som har begået selvmord, mens de har været indlagt på psykiatrisk afdeling.

»Tallene taler sit tydelige sprog, der er brug for reelle forhandlinger nu,« siger Jane Heitmann, der kalder det 'dybt ulykkeligt', at så mange danskere hvert år mister livet efter selvmord.

Overvejer du selvmord? Søg hjælp, hvis du har svære tanker. Hvis situationen er akut, kan du ringe 112. Hvis du går med svære tanker, kan du søge hjælp på selvmordsforebyggelse.dk. Det er afgørende, at du får talt om dine tanker, hvis du har det svært. Du kan kontakte Livslinien på følgende måder: Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201, alle årets dage klokken 11-05

Du kan skrive til Livsliniens mailrådgivning skrivdet.dk. Vi giver dig svar hurtigst muligt og inden for maks. en uge. Du har mulighed for at skrive til os op til seks gange

Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag klokken 17-21 samt lørdag og søndag klokken 13-17

Du kan benytte Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS, der er rettet mod at hjælpe personer med selvmordstanker Kilder: Selvmordsforebyggelse.dk, livslinien.dk og Center for Selvmordsforskning.

»Vi ønsker fra Venstres side en national plan mod selvmord, så vi får rettet op dels så færre begår selvmord, men også så vi tager bedre hånd om de efterladte,« siger Jane Heimann.

Hun kritiserer regeringen og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i skarpe vendinger for at have forsømt at indkalde partierne til forhandlinger om en ttiårsplanfor psykiatrien..

»Vi er i Venstre dybt forundrede over, at ministeren og regeringen endnu ikke har taget initiativ til konkrete forhandlinger for en ny ttiårsplan«

B.T. har rettet henvendelse til Sundhedsministeriet og bedt om et svar på, hvornår ministeren regner med at indkalde til forhandlinger.