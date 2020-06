V-borgmester i Tønder, Henrik Frandsen, har lidt nederlag ved partiets opstillingsmøde til kommunalvalget.

Tønders nuværende borgmester, Henrik Frandsen (V), er ikke længere Venstres spidskandidat til kommunalvalget i 2021.

Det står klart efter et opstillingsmøde torsdag aften, skriver TV Syd.

De sønderjyske Venstre-medlemmer var mødt op i biler på en mark uden for Agerskov for at afgive deres stemmer på behørig afstand.

Henrik Frandsen fik 286 stemmer, mens udfordreren, Martin Iversen, fik 305 stemmer.

Martin Iversen er direktør i selskabet Enjoy Resorts og formand for Rømø-Tønder Turistforening. Det er første gang, at han stiller op til kommunalvalget.

Partiet har i Tønder i længere tid været plaget af intern strid.

- Jeg vidste godt, det ville blive et tæt løb, men jeg havde troet, jeg havde marginalerne på min side.

- Det var utroligt få stemmer, der skulle have været flyttet, for at det var endt anderledes, siger Henrik Frandsen til TV Syd.

Han mener, at tonen i debatten under opstillingskampen har været for hård.

- Der er blevet kørt en smædekampagne mod mig de seneste år fra dele af partiet, hvor uanset hvad jeg har foretaget mig, så er det blevet vendt til at være noget møg.

- Jeg er blevet beskyldt for at svindle og tænke på egen vinding. Og er der noget, jeg ikke er, så er det svindler og bedrager. Det er klart, at det har været ubehageligt, siger han til TV Syd.

Ved kommunalvalget i 2017 fik Henrik Frandsen 2647 personlige stemmer.

Det betød, at han kunne fortsætte som borgmester efter at have overtaget posten i maj 2016, da Tønders daværende borgmester, Laurids Rudebeck (V), pludselig døde.

Henrik Frandsen har trods torsdagens nederlag tænkt sig at stille op for Venstre til næste valg som planlagt.

/ritzau/