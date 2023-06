Venstres skatteordfører Jan E. Jørgensen har på det seneste medvirket i nogle videoer på flere sociale medier, hvor han taler om 'en skattelettelse, der kan mærkes' og at '99 procent af danskerne oplever skattelettelser under den nye regering'.

Men den 'skattelettelse der kan mærkes' er i virkeligheden et såkaldt kulturbidrag, som streamingtjenester fremover skal betale ekstra og den nye regering har heller ikke indført en eneste skattelettelse endnu.

Jan E. Jørgensen, hvordan kan en ny afgift være en skattelettelse, der kan mærkes?

»Det er en skattelettelse, fordi den socialdemokratiske regering i sidste valgperiode blev enige om et medieforlig, hvor der var et kulturbidrag på seks procent,« siger Jan E. Jørgensen og fortsætter:

»Fordi Venstre er gået med i regeringen, så har vi gjort en forskel. De seks procent er blevet banket ned til to procent,« siger han.

Den tidligere socialdemokratiske regering indgik et forlig om netop at pålægge streamingtjenesterne et såkaldt kulturbidrag på seks procent af deres omsætning.

De penge skulle så sættes ind på en konto, som streamingtjenesterne kunne søge midler fra, hvis de ville lave rent danske produktioner. Jan E. Jørgensen sagde dengang, at netop det kulturbidrag ville blive sendt videre til forbrugerne.

Uenighed skyldes ofte, at man taler forbi hinanden og forstår ord forskelligt. Hos konservative har vi f.eks. en anden forståelse af ordet skattelettelse end Venstre. Vi synes ikke, en ny skat på 2% er en skattelettelse, blot fordi venstrefløjen tidligere har foreslået 6%. pic.twitter.com/iGfxRCau4a — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) June 19, 2023

Men Jan E. Jørgensen, du kalder det en skattelettelse, men det er det slet ikke. Det er en skattestigning?

»Ja, men det er en mindre skattestigning end den der var kommet, hvis ikke Venstre havde været med,« siger han og fortsætter:

»At sænke noget fra seks procent til to procent, det er en lettelse i min verden.«

Tror du det er det i alles verdener?

»Jamen det er jo rigtigt, at den ikke var indført …«

Det var den nemlig ikke.

»Det var den ikke. Det er sandt. Men der var lavet en aftale, der var flertal for den aftale og hvis Venstre ikke var kommet med, så var det blevet seks procent.«

I en anden video på sociale medier siger Jan E. Jørgensen at 99 procent af danskerne – det er næsten alle, siger han – 'mærker skattelettelser under den nye regering'.

Men Jan E- Jørgensen, den nye regering har gennemført nul skattelettelser?

Valgaftenen på Frederiksberg Rådhus på Frederiksberg tirsdag den 16. november 2021. Jan E. Jørgensen (V). Foto: Asger Ladefoged Vis mere Valgaftenen på Frederiksberg Rådhus på Frederiksberg tirsdag den 16. november 2021. Jan E. Jørgensen (V). Foto: Asger Ladefoged

»Det er et spørgsmål, som en politiker fra Enhedslisten har stillet om effekterne …«

Jojo, men oplever 99 procent af danskerne skattelettelser under den nye regering? Altså, jeg gør ikke …

»Ikke endnu, men det kommer du til, når regeringsgrundlaget er blevet gennemført,« siger Jan E. Jørgensen, der går til bekendelse.

»Så jeg mener, at det er noget danskerne kommer til at mærke, det er korrekt,« siger han.