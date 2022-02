Anklagerne mod Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) tegner et billede, som man i Venstre slet ikke kan genkende.

Sådan siger i hvert fald gruppeformand i Venstre i København Jens-Kristian Lütken i et interview med Berlingske.

I et åbent brev berettede 2.000 ansatte via Djøf og HK i januar om en ledelsesstil, som havde skabt et 'voldsomt belastet' forhold mellem Cecilia Lonning-Skovgaard og forvaltningen.

Og Cecilia Lonning-Skovgaard blev af både nuværende og tidligere ansatte, som B.T. talte med i januar, anklaget for at have tyranniseret, mobbet og skabt splid mellem ansatte i sin forvaltning, ligesom hendes ledelsesstil blev kaldt 'management by fear'.

I en lang indberetning af forholdene under Cecilia Lonning-Skovgaard via en whistleblower-ordning kastedes desuden skygger over Venstre-borgmesterens ledelse og opførsel overfor sine underordnede.

Men de mange anklager og den massive pressedækning får ikke Venstre-baglandet i hovedstaden til at ryste på hånden:

»Nogle af tingene er rigtige i forhold til hendes temperament. Det har hun heller ikke selv betvivlet. Men billedet, der bliver tegnet af hende, det kan jeg ikke genkende,« siger Jens-Kristian Lütken til Berlingske

»Der er fuld opbakning til borgmesteren,« tilføjer han.

Jens-Kristian Lütken sår i samme ombæring tvivl om, hvor mange af de 2.000 ansatte, der reelt står bag anklagerne mod Cecilia Lonning-Skovgaard.