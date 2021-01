Personsagerne har kostet dyrt, og danskernes stemmer skal vindes tilbage. Det er missionen fra Venstre nu, skriver Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, til B.T. i en skriftlig kommentar.

Mandag blev der offentliggjort to meningsmålinger, der var katastrofale og historisk dårlige for Venstre. Desuden kan B.T. fortælle, at danskerne klart foretrækker De Konservatives Søren Pape som leder af blå blok fremfor Venstres Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre reagerer nu over for B.T.

»Når det i den seneste tid i Venstre har handlet alt for meget om personer fremfor vores politik, så bliver det et helt skævt fokus. Og det har en negativ effekt på målingerne. Vælgerne har en klar forventning om, at vi politikere bruger tiden på at udvikle løsninger for dem og resten af Danmark, og det er også det, som vi i Venstre allerhelst vil,« skriver Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, i en sms til B.T. og fortsætter:

»Nu må vi bare i gang med at vise danskerne, at Venstre er et parti, som kerer sig om et stærkt velfærdssamfund, ansvarlig økonomisk politik, jobvækst i en grøn omstilling og stram og konsekvent udlændingepolitik. Det ved vi, at mange danskere er enige med os i, så dem skal vi have vundet tilbage,« skriver hun.

Både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har gjort det klart i B.T.., at Venstre ikke skal tage det for givet, at det bliver det parti, som indtager Statsministeriet efter et valg. Det afhænger af, hvem der leverer bedst på de politiske krav, som de to partier stiller.