Kritikken af Socialdemokratiets ansættelser af pressemedarbejdere fortsætter.

Denne gang er Venstre ude efter pressechefen i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Pelle Dam.

Den embedsmandsansatte pressechef skal på arbejdet være politisk neutral.

Men mandag langede Pelle Dam ud efter Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, på Twitter.

Det får flere Venstre-profiler til at kritisere ham for at være politisk farvet, skriver Altinget.

Pelle Dams kommentar bliver læst som sarkastisk og politisk farvet, på trods af at han er ansat som neutral embedsmand. Foto: Screenshot taget af Venstres kampagnechef Jens Husted. Twitter. Vis mere Pelle Dams kommentar bliver læst som sarkastisk og politisk farvet, på trods af at han er ansat som neutral embedsmand. Foto: Screenshot taget af Venstres kampagnechef Jens Husted. Twitter.

På Twitter skrev Pelle Dam følgende som kommentar til et opslag fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, der linkede til en udtalelse fra Ellemann om regeringens køb af elefanter:

'Stærk at Ellemann kommer ud med en politisk melding der virkelig tegner den retning han ønsker Danmark skal bevæge sig i de kommende år. Vigtigt som ny formand at markere de store linjer,' efterfulgt af en grinende smiley.

Venstres politiske ordfører Sophie Løhde læser kommentaren på Twitter som sarkastisk og ser den som endnu et udtryk for, at Socialdemokratiet har ansat pressemedarbejdere med tilknytning til partiet.

»Det er jo en ren tilståelsessag og desværre et klokkeklart billede på kammerateriet og den socialdemokratisering af embedsværket, som regeringen stik imod dansk forvaltningstradition er i fuld gang med at indføre,« siger Sophie Løhde til Altinget.

Selv forsvarer Pelle Dam sig med, at han optræder som privatperson på Twitter:

Pelle Dam skriver, at han udtaler sig som privatperson. Det giver ham videre beføjelser. Foto: Pelle Dams screenshot. Fra Twitter. Vis mere Pelle Dam skriver, at han udtaler sig som privatperson. Det giver ham videre beføjelser. Foto: Pelle Dams screenshot. Fra Twitter.

Og det kan faktisk give ham langt flere muligheder for at udtale sig politisk trods sin ansættelse som embedsmand, vurderer Steen Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet over for Altinget.

Offentligt ansatte har nemlig en beskyttet ytringsfrihed.

Problemet er bare, at man kan komme i tvivl om, hvilken rolle, Pelle Dam skrev sin kommentar i, fordi han har opgivet sin arbejdsmail- og telefonnummer på sin Twitterprofil.

Pelle Dam har afvist at stille op til interview med Altinget, som istedet har fået en mail fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

'Offentligt ansatte - ligesom alle andre borgere – er beskyttet af bl.a. grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed,' skriver ministeriet og fortsætter:

'De kan derfor på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremføre personlige meninger.'