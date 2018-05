41-årige Britt Bager skal finde sine egne sko at gå i som politisk ordfører.

Efter mindre end 3 år som folketingsmedlem er Britt Bager blevet valgt som politisk ordfører for Venstre.

Det oplyser Britt Bager til TV2 ØSTJYLLAND.

41-årige Bager er valgt i Østjyllands Storkreds. I 2015 tordnede hun ind i Folketinget med 7.306 personlige stemmer.

Det er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der har indstillet Britt Bager til posten som politisk ordfører. Det sker efter, at Jakob Ellemann-Jensen (V) onsdag blev valgt som regeringens nye miljø- og fødevareminister.

- Jeg er beæret og ydmyg over for den kæmpe opgave, det er at være politisk ordfører. Men når jeg har sagt ja til jobbet, er det også fordi, jeg tror, jeg kan bibringe posten en ny og anderledes profil, siger Britt Bager til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal finde egne sko at gå i

Hun fik meldingen klokken 3 natten til torsdag, og Britt Bager mener selv, at hun er klar til det ansvar, der følger med den nye post.

- Når man går ind i politik, så gør man det helhjertet, og hvis man ikke siger ja til sådan en post, så skulle man ikke være gået ind i politik. Jeg kan ikke udfylde Jakob Elleman-Jensens store sko, jeg skal finde mine egne sko at gå i, siger Britt Bager til TV2 ØSTJYLLAND.

Med valget af Britt Bager forbliver posten som politisk ordfører på østjyske hænder, da Jakob Elleman-Jensen også er valgt i Østjyllands Storkreds.

Britt Bager blev i 2013 ansat som presserådgiver i Skatteministeriet. Som menigt folketingsmedlem har hun blandt andet været medlem af Beskæftigelsesudvalget, Kulturudvalget og Retsudvalget.

Britt Bager blev født i Grenaa, men voksede op i Voldby. På privatfronten bor hun sammen med tandlæge Esben Juhl Hansen.