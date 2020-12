Et klima-delmål for 2025 skal bruges til at holde regeringen til ilden, mener Venstre.

Det er ikke kun regeringens støttepartier, der mener, at regeringen har for lave ambitioner for reduktionen i udledning af drivhusgasser frem mod 2025.

Også Venstre frygter, at regeringen er ved at lulle sig i søvn i tilfredshed over de hidtil indgåede aftaler.

Det forklarer Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers.

- Det er skuffende, at de (regeringen, red.) spiller så lavt ud, siger han.

- Der er områder nok, hvor vi kan finde noget på den korte bane.

Han slår samtidig fast, at Venstre ikke selv har et konkret bud på, hvor det skal ligge.

I klimaloven har et flertal i Folketinget vedtaget en hensigt om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990.

I sin klimahandlingsplan for 2020 har regeringen søndag foreslået at tage en mellemtid i 2025, hvor der skal være opnået mellem 46 og 50 procents reduktion.

Det er lavere end Klimarådets anbefaling på mellem 50 og 54 procent.

Derudover har Enhedslisten påpeget, at 46 procents reduktion i 2025 er meget tæt på den forventede effekt af de aftaler, som regeringen allerede har indgået med forskellige partier i Folketinget.

Det er også her, at Venstre bliver bekymret. For dermed frygter Tommy Ahlers at presset på regeringen og embedsværket, som det råder over, for at skabe nye løsninger til reduktioner forsvinder.

- Det bliver lidt for meget en sovepude, siger han.

Han mener allerede at have oplevet dette i tidligere forhandlinger om bil-afgifter og en skattereform, hvor ambitionerne om en ensartet CO2-afgift endte i en ekspertgruppe.

- Der har vi set to eksempler på, at apparatet er for fodslæbende.

- Vi(de andre partier i Folketinget, red.) kan bruge det over for systemet, at vi har 2025-målene.

I en pressemeddelelse om regeringens udspil til et delmål i 2025 siger klimaminister Dan Jørgensen (S), at det er vigtigt ikke at vælge løsninger, der er "ekstremt dyre eller ineffektive" i en "iver" efter at gøre noget allerede i 2025 i stedet for 2030.

/ritzau/