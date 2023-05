Venstre vil ikke afskaffe efterskolerne.

Det skriver Venstres politiske ordfører Morten Dahlin på Twitter.

'Efterskoler handler om dannelse. Om frihed under ansvar. Om frivillige forpligtende fælleskaber. Det er et sted hvor man lærer noget om nogle fag. Men også om sig selv og om livet.

Venstre siger “ nej tak” til at fjerne unges mulighed for at komme på efterskole', skriver han.

Reformkommissionen har ellers tidligere anbefalet, at man afskaffede 10. klasse og ændrede efterskolerne, så de mindede mere om højskoler, hvor der hverken er pensum eller eksamener.

I stedet skal der indføres en hpx-uddannelse - højere praktisk uddannelse - der er en toårig praktisk og boglig uddannelse med fokus på praktiske fag.

Forhåbningen er, at flere unge vælger at tage en faguddannelse.

