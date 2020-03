På trods af læk af fortrolige papirer vil Venstre komme, hvis finansministeren indbyder til forhandlinger.

På trods af stor vrede over, at et regeringsnotat er blevet lækket fra de fortrolige forhandlinger om en udligningsreform, vil Venstre komme til forhandlinger, hvis de bliver indbudt.

Det siger partiets finansordfører Troels Lund Poulsen (V) torsdag morgen.

- Nu er der ikke lagt op til forhandlinger i dag. Vi har meddelt ministeren, at det er ham, der skal forklare, hvordan vi kommer videre med de her vigtige forhandlinger.

Spørgsmål: Men hvis han ringer, kommer I så?

- Ja, vi kommer altid, når regeringen ønsker at tale med Venstre. Men regeringen må vise, at man ønsker en reel politisk forhandling. Det er der ikke meget, der tyder på lige nu, siger ordføreren.

Det seneste læk er ifølge ordføreren uhørt og har slået et nyt, dybt skår i en allerede gennempryglet tillid til Socialdemokratiet hos Venstre.

I notatet, der blev bragt i Jyllands-Posten, fremgik det, at Venstre i forhandlingerne om udligning vurderedes at ville favorisere egne kommuner. Noget både Venstre og finansminister Nicolai Wammen (S) efterfølgende har afvist.

- Sagen er bestemt ikke lukket. At Finansministeriet sidder og fabrikerer et notat, der er usandt, er helt uhørt i dansk politik. Og at man har delt det med andre partier gør det endnu værre.

- Det skal have en konsekvens og det gør svært for os at sidde i et forhandlingslokale, når man bruger så uhørte metoder, siger ordføreren.

Ved tidligere kriser i forhandlingerne har Venstre sagt, at de har sat dem på pause. Det skete eksempelvis efter en lækket mail fra Socialdemokratiet om angreb på Venstre.

Her kom Venstre først tilbage i lokalet efter et møde mellem formand Jakob Ellemann-Jensen og statsminister Mette Frederiksen (S). Så langt er Venstre dog ikke gået denne gang.

Politisk har Venstre ønsker om blandt andet mindre udligning på grund af udlændinge. Det krav er blevet imødekommet.

- Jeg håber stadigvæk, at det er muligt at få enderne til at mødes. For det er helt nødvendigt for kommunerne, at der kommer en ny udligningsreform.

- Det sagt, så skal vi ikke være med i en aftale for enhver pris. Og det er vel at mærke en meget anspændt politisk situation, vi befinder os i lige nu, siger Troels Lund Poulsen.

/ritzau/