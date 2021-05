Til Berlingske trækker Venstres kulturordfører i land på flere store beslutninger, partiet traf i regering.

Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen, siger søndag til Berlingske, at han fortryder flere af de helt store kulturbeslutninger, der blev truffet under den tidligere regering, der blev ledet af Venstre.

Han nævner over for avisen både de planlagte besparelser i DR på 20 procent, lukningen af Radio24syv og de pligtbesparelser, der blev lagt ned over kulturområdet som led af omprioriteringsbidraget.

- Historisk har kultur betydet ekstremt meget for Venstre. Men hvis jeg går ud på gaden og spørger 100 tilfældigt forbipasserende, er det ikke der, vi er i folks bevidsthed.

- Til gengæld ses vi som nogen, der mere vægter regneark og besparelser, siger Jan E. Jørgensen til Berlingske.

Han kalder de planlagte besparelser på 20 procent i DR for resultatet af noget nær en "blodrus" drevet af flere dårlige sager og antipati mod DR fra Dansk Folkeparti.

Det endte med, at den nye regeringen aflyste anden runde af besparelser i DR, der endte med at spare 12 procent af sit budget. Med mange fyringer til følge. Jan E. Jørgensen medgiver, at de fyrede ikke kan bruge til noget, at partiet nu har ændret holdning.

- Måske ikke, hvis man har fået en fyreseddel eller set yndlingsprogrammet lukke. Men vi kan bruge det til at sige, at det har vi lært af, og det vil man ikke se os gøre igen, siger han.

Om lukningen af Radio24syv, der stoppede efter et langstrakt forløb, hvor den tidligere regering krævede, at radioen skulle flytte sit hovedkvarter mindst 110 kilometer væk fra København, siger Jan E. Jørgensen:

- Det var Per Stig Møller, der som konservativ kulturminister opfandt det, der blev til 24syv. Og det lykkedes: Vi fik en nyskabelse af radio, og P1 blev bedre på grund af konkurrencen.

- Men det ender så med, at vi laver en aftale, der lukker det, vi selv havde bygget. Det er vildt ærgerligt.

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, mener, at det "er noget pjat", at Venstre nu lægger afstand til sine egne beslutninger.

- Det er svært at frigøre sig fra tanken, at Venstre forsøger at være med i det pæne selskab gennem underligt fedteri for DR. Jeg synes, man skal stå på mål for vores beslutninger, siger han.

