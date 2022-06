Lyt til artiklen

'Helt ærligt, hvad foregår der?'

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen har svaret tilbage på weekendens angreb fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Ellemann-Jensen blev beskyldt for, at Venstre benytter 'trumpske' kampagnemetoder og skaber mistillid til myndighederne.

Jakob Ellemann-Jensen svarer tilbage på beskyldningerne i et opslag på Facebook.

'Den ene dag vil Mette Frederiksen i regering med Venstre, men den anden dag angriber hendes ministre og kalder os »trumpister« og slagter. Jeg synes ikke, at det hænger sammen.'

'Og jeg tror simpelthen, at statsministeren efterhånden har svært ved at skelne mellem staten og sit eget parti. Mellem myndighederne og Socialdemokratiet. For selvfølgelig har Venstre tillid til vores myndigheder, og ligeså selvfølgeligt forbeholder vi os altså retten til at være kritiske over for regeringen. Sådan er det altså i et demokrati. Vi er opposition for dælen!'

Ellemann-Jensens svar kommer efter et interview i Politiken, hvor Peter Hummelgaard sagde, at han 'har en stor bekymring for, hvad der sker med det borgerlige Danmark'.

Han mener, at Venstre bruger mistillid som et våben og værktøj i en politisk strategi for at underminere regeringen.

Hummelgaard mener især at kunne se tendensen ved sager som coronanedlukning, Instrukskommissionen, minksagen og FE-sagen.

Men det afviser Jakob Ellemann-Jensen.

Han forklarer, at i eksempelvis sagen om Claus Hjort Frederiksen har han 'fuld tillid' til Rigsadvokaten.

At Venstre stemte nej til at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet var 'en kritik af regeringen og ikke af myndighederne'.