Samarbejdet mellem Jakob Ellemann-Jensen og den nu tidligere næstformand var brudt sammen, lyder det.

Tirsdag aften bad Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen sin næstformand, Inger Støjberg, om at træde tilbage fra posten.

Hun indvilgede, og nu forklarer Venstre-formanden på sin Facebook-profil, at makkerskabet ikke fungerede længere - og ikke havde gjort det i længere tid.

Inger Støjberg mente ikke, at Venstre skulle stemme for en eventuel rigsretssag i instrukssagen, men i stedet bakke hende op.

Støjberg er dog også i andre tilfælde gået mod den linje, Venstre-formanden har lagt for partiet, skriver Ellemann.

- Det er desværre ikke første gang, Inger går imod den linje, Venstre og jeg har lagt. Og det på trods af, at vi to netop blev valgt på et klart mandat på Venstres landsmøde om, at formandskabets tid var forbi. Fra nu af skulle der kun være én formand i Venstre, skriver han.

/ritzau/