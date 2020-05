Det er åbningen af grænsen, der har størst betydning for dansk økonomi, påpeger Venstres formand.

Inden onsdagens forhandlinger om en yderligere genåbning af samfundet, har et flertal uden om regeringen sammen foreslået, at blandt andet indrejseforbuddet og forsamlingsforbud skal lempes.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, siger om flertalsaftalen, da han ankommer til forhandlingerne, som forgår på Christiansborg:

- Vi har sagt, at nu er det grænsens tur. Det er åbningen af grænsen, der har størst betydning for dansk økonomi. Derfor ønsker vi, at grænserne bliver åbnet, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han ønsker fortsat at "vende" diskussionen om, så det, der ikke er forbudt, bliver tilladt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) derimod advarer om at gå for hurtigt frem med henvisning til rapport fra Statens Serum Institut, som alle partier har fået tilsendt onsdag morgen.

- Jeg siger ikke, at grænsen skal åbnes i morgen. Jeg siger, at vi inden udgangen af måneden skal have lempet på restriktionerne på grænsen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstres formand vil dog ikke gøre det klart, om flertallet uden om Folketinget er klar til at gå i Folketingssalen og bringe regeringen i mindretal, hvis ikke Mette Frederiksen giver sig.

- Det ville undre mig meget, hvis en statsminister sad et flertal overhørigt.

- Men lad os nu lige kaste os ind i forhandlingslokalet først. Nu går vi ind, og så starter vi derinde. Og der regner jeg med, at regeringen er lydhør, siger han.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, var klarere om, at partiet får meget svært ved at være del af en aftale, der ikke involverer en grænseåbning.

- Jeg kan slet ikke forestille mig, at Mette Frederiksen ikke lytter til flertallet. Når hun tidligere har givet indtryk af, at der er inddragelse, så må hun også vise det.

- Vi er et flertal i Folketinget, der mener, at man lemper på restriktionerne. Jeg kommer ikke til at stå bag Mette Frederiksen i en aftale, hvor der ikke er en genåbning af grænsen i en eller anden form, siger formanden.

