Der er ingen tøven eller tvivl at spore i Jakob Ellemann-Jensens stemme. Han er sikker.

I forbindelse med Folketingets åbning 4. oktober lover Jakob-Ellemann Jensen, at Venstre 'aldrig' kommer til at pege på Mette Frederiksen som statsminister.

Heller ikke selv om det skulle kaste en vigtig ministerpost af sig til Venstre-formanden. Det uddyber han:

»Ordet aldrig er ret ultimativt. Her er jeg ultimativ. Jeg vil have en borgerlig statsminister i Danmark,« siger Jakob Ellemann-Jensen i interviewet med TV 2.

Tirsdag bekræftede Mette Frederiksen så, at hun kan danne regering, og onsdag er der indkaldt til pressemøde ved Marienborg, hvor man vil fremlægge politik.

Torsdag vil man så præsentere et nyt ministerhold. Med Jakob Ellemann-Jensen og Venstre repræsenteret.

Ellemann: “Ordet “aldrig” er ret ultimativt. Her er jeg ultimativ.”#dkpol pic.twitter.com/YTLEBlPUJR — Ask Rostrup (@askrost) December 13, 2022

Men hvordan kan et klip på kun godt to måneder, tweetet ud af journalist Ask Rostrup tirsdag aften, i den grad hjemsøge Venstre-formanden?

»Man må formode, at han selv troede på det, han sagde, da han sagde det,« konstaterer politisk kommentator på B.T. Joachim B. Olsen.

»Men da muligheden for at opnå resultater i en regering opstod, så viste det sig, at han var klar til at tage den,« tilføjer han om Venstre-formanden.

Joachim B. Olsen forklarer desuden, hvorfor forargelsen i den borgerlige lejr er så stor og voldsom, som det er tilfældet.

»Mange Venstre-vælgere føler sig løjet for. De er forargede. De ville have en ordentlig afslutning på Minksagen, som har splittet vælgerne,« siger han.

»Og det har Venstre jo selv en stor del af ansvaret for. Det er jo dem, der har kørt hårdest på den sag,« tilføjer Joachim B. Olsen.

Han mener, at Venstre-formandens store problem nu er, at de to fortællinger – om at søge indflydelse i en S-ledet regering og om at gå efter Mette Frederiksen i Minksagen – er fuldstændigt modstridende.

»Det er helt legitimt at søge indflydelse og opnå politiske resultater, men gruppen af potentielle V-vælgere er blevet mindre på grund af det løftebrud,« siger Joachim B. Olsen.

»Der vil helt sikkert være mange, som har mistet al tillid til Venstre og Jakob Ellemann-Jensen,« konstaterer han.