Venstre ønsker både at prioritere en grøn omstilling og en bedre velfærd, siger Venstre-formand om nyt udspil.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen vil afsætte en halv milliard kroner mere til grønne løsninger, end det S-regeringen umiddelbart lægger op til i sit finanslovsforslag.

Han mener, at der er mange områder, hvor de ekstra penge sagtens ville kunne gøre gavn.

- Det kunne være yderligere grønne initiativer, og det kunne være klimaforskning, som kunne nedbringe drivhusgasudledningen i transportsektoren eller i landbrugssektoren, hvor der er et stort potentiale.

- Vi kunne også få flere grønne biler på vejene, få mere uberørt skov eller få en jordreform. Der er sådan set masser af steder, man kunne bruge de her penge, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Udspillet er kommet frem i et interview med Berlingske, som har interviewet Venstre-formanden forud for partiets landsmøde i Herning i weekenden.

Den ekstra halve milliard vil Jakob Ellemann-Jensen blandt andet finde i den såkaldte forhandlingsreserve på 2,1 milliarder kroner, som regeringen har afsat til forhandlinger med støttepartierne.

I sit udspil peger regeringen på, at reserven blandt andet kan bruges på velfærd - for eksempel minimumsnormeringer i daginstitutionerne - og grøn omstilling.

Venstre vil på den måde øremærke knap en fjerdedel af den pulje til grønne initiativer.

- Det er nødvendigt, at vi vælger at prioritere den grønne omstilling, for ellers så bliver det ved snakken. Vi kan ikke nøjes med at tale om mål. Vi bliver også nødt til at tale om handling, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Det, der er vigtigt for mig at pointere med det her, er, at med vores samlede prioriteter til finansloven, så viser vi, at det både er muligt at prioritere en grøn omstilling og en bedre velfærd, uden at vi brandbeskatter danskerne, fortsætter han.

Udspillet er det første konkrete fra Jakob Ellemann-Jensen, siden han blev formand for Venstre i slutningen af september.

