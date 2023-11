Før Venstre gik i regering, stod partiets folketingsmedlemmer i kø for at fortælle pressen om, hvor magtfuldkommen statsminister Mette Frederiksen var, og at sagen mod Claus Hjort Frederiksen tangerede politisk forfølgelse. Men torsdag d.9 november stak de fleste af fra spørgsmål, da vi spurgte dem om statministerens rolle i sagen.