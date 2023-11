Det er fuldstændigt uacceptabelt og reelt at betagte som voldtægt, lød det sent fredag aften fra Lars Løkke Rasmussen.

Direkte på TV 2 News sendte den moderate partiformand og udenrigsminister en ordentlig skudsalve afsted mod sit nu forhenværende partimedlem Mike Villa Fonseca efter det er kommet frem, at Fonseca er blevet kæreste med en pige på 15 år. Mike Villa Fonseca er selv 28 år gammel.

»Jeg tror ikke, der på nogen måde er almindelig respekt om, at voksne mennesker har et forhold til en elev, der går i ottende klasse,« lød det fra Lars Løkke Rasmussen.

Sagen betyder, at regeringen nu har mistet sit indenrigspolitiske flertal, og dermed står i en langt mere skrøbelig situation. Bare ét mandat skal nu skifte side før at SVM-regeringen ikke har flertal.

Men selvom sagen dermed også har stor betydning for arbejdet i regeringen, er Venstre-folkene til partiets landsmøde i Herning ikke meget for at forholde sig til den opsigtsvækkende sag.

»Jeg tror, at forhold i Moderaterne, dem overlader jeg til Moderaterne,« lyder det fra folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen.

Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie har heller umiddelbart lyst til at forholde sig til det.

»Jeg har ikke på nuværende tidspunkt nogen kommentarer til den sag,« siger hun.



Synes du, Lars Løkke Rasmussen har styr på sit eget parti?

»Jeg har ikke nogen kommentarer til den sag,« lød det venligt, men affejende.

Formand for Folketinget Søren Gade ville dog gerne sætte lidt flere ord på, hvad han synes.

Hvis jeg nu spørger den private Søren Gade, hvad tænker du så om, at en 28-årig mand har et forhold til en 15-årig pige?

»Der jo det, der hedder landets love, og så er der det, der hedder moral. Og moralsk der må vi jo så hver især gøre op med os selv, om vi synes, det er godt eller skidt. I Moderaterne havde de nogle interne regler, der sagde, at man ikke kunne have et forhold til én under 18,« siger han.

Hvad ville du sige, hvis det havde været din egen datter?

»Det... ville jeg nok blive en lille smule trist over. Eller stram i betrækket. Men det er vigtigt at understrege, at han har ikke overtrådt landets love,« lød det fra Søren Gade før han fortsatte:

»Men nu har jeg selv to døtre i 30'erne og tre børnebørn, så den situation kommer jeg gudskelov ikke i.«

