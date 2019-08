For første gang stiller navngivne Venstre-folk sig frem og efterlyser et nyt formandskab i partiet.

Efter ugers uro i Venstre stiller en række Venstre-folk sig nu frem og efterlyser et nyt formandskab i partiet.

For så længe Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Jensen (V) står i spidsen, vil de interne konflikter fortsætte, lyder det.

Det skriver Jyllands-Posten.

»Der er skabt fløjdannelser inden for Venstre, og det kan vi ikke bruge til noget. Fløjene vil fortsætte, hvis ikke både formanden og næstformanden bliver skiftet ud,« siger Svend Møller Sørensen, medlem af Venstres hovedbestyrelse og kommuneforeningsformand i Skanderborg, til Jyllands-Posten.

Mette Marie Thomsen er kommuneforeningsformand i Holstebro og har dermed også sæde i hovedbestyrelsen, som er det øverste led i Venstres organisation. Også hun efterlyser luftforandring i partiet og peger på Stephanie Lose, regionsrådsformand i Syddanmark, som et nyt ansigt i partitoppen.

»Nu har formanden og næstformanden brugt fem år på at få tingene til at køre, uden at det rigtigt er lykkedes, så jeg kan have min tvivl, om det kommer til at lykkes,« siger hun, der over for Jyllands-Posten ikke vil sætte navn på en eventuelt ny formand.

Men hun tilføjer, at »Stephanie Lose lyder som en spændende person at sætte i spil. Jeg tænker ikke, at hun bliver formand, men hun er et spændende alternativ til at blive en del af formandskabet«.

Politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) skriver i en mail til Jyllands-Posten:

»Venstres ledelse anerkender til fulde, at der har været for meget uro i de seneste uger. Men vi er også enige om, at vi har en rigtig stærk ledelse i Venstre, og nu er vores klare fokus på at skabe politiske resultater for de over 800.000 vælgerne, som har stemt på Venstre og givet os en fremgang på 10 mandater. Det skylder vi dem«.

På spørgsmålet, om han selv og Lose er de rette til at stå i spidsen for Venstre fremadrettet, svarer Ellemann-Jensen:

»Nej, vi har en formand og en næstformand. Og de kæmper for, at vi genvinder nøglerne til Statsministeriet.«