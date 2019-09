Det gibbede i Anders Mølgaard, da han så, at Ellen Trane Nørby stiller op mod Inger Støjberg i kampen om at blive Venstres næste næstformand.

»Det kan blive sjovt. Der kan godt blive rav i gaden,« tænkte Venstres vælgerforeningsformand i Skals og omegn.

Selv om de fleste Venstre-folk bakker op om, at det er godt, der er nogle forskellige kandidater at vælge imellem, er der også Venstre-folk, der frygter, at resultatet af kampvalget 21. september kan blive præcis det, man ikke ønsker:

Nye fløjkrige. Intern ballade, der skader partiet og øger sandsynligheden for, at Socialdemokratiet og rød blok også vinder næste folketingsvalg.

Ellen Trane Nørby (V) passerer Inger Støjberg (V) på vej til Venstres gruppemøde på Christiansborg tirsdag den 10. september 2019. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Ellen Trane Nørby (V) passerer Inger Støjberg (V) på vej til Venstres gruppemøde på Christiansborg tirsdag den 10. september 2019. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

»Men helt ærligt: Er der ikke altid fløjkrige i partier? Hvorfor skal Venstre ikke også have det? Jeg er fra Midtjylland og støtter Inger Støjberg. Og længere sydpå støtter de Ellen Trane Nørby. Det bliver spændende, hvordan det går. Vi må tage de kampe, der er,« siger Anders Mølgaard.

Et fremtrædende Venstre-medlem fra Ellen Trane Nørbys bagland ønsker at være anonym, men lægger ikke fingrene imellem:

»De er helt unødvendigt, det Ellen har gang i. Egoistisk, livsfarligt og dumt,« siger kilden.

»Jeg har intet imod kampvalg. Men hvis man har bare den mindste forståelse for den alvor, partiet står over for, så er det fuldstændig vanvittigt at pirke til det sår, vi skal have til at læge,« tilføjer vedkommende.

Inger Støjberg er meget populær i Midt- og Vestjylland. Men i hovedstadsområdet er der mange Venstre-folk, der fik nok af hendes strammerkager, kravet om håndtryk og maskeringsforbud, som er i modstrid med Venstres liberale holdninger. Ellen Trane Nørby er populær i Sønderjylland, hvor hun bor, og kan desuden høste mange stemmer fra folk, der er utilfredse med Støjberg-stilen.

Ellen Trane Nørby (V) forlader Venstres gruppemøde på Christiansborg tirsdag den 10. september 2019. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Ellen Trane Nørby (V) forlader Venstres gruppemøde på Christiansborg tirsdag den 10. september 2019. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Det kunne man se, da hun stillede op og hurtigt fik opbakning fra f.eks. Jan E. Jørgensen, Bertel Haarder og Asger Christensen, der sidder i Europa-Parlamentet for Venstre.

»Hvis der er nogen, der kan være med til at give Venstre bredde, er det Ellen Trane Nørby. Hun er en samler og ikke én, der splitter. Det er meget værdifulde egenskaber, synes jeg,« lød meldingen fra partiets nestor, Bertel Haarder.

Sophie Løhde, Carsten Kissmeyer, Marcus Knuth og Michael Aastrup Jensen bakker op om Inger Støjberg.

Selv hvis den tabende part finder sig i nederlaget og ikke puster til ilden, er der risiko for, at nogle af de, der bakker op om vedkommende, bliver sure og skaber nye fløje.

»Der er risiko ved alt. Jeg skal til landsmøde og hovedbestyrelsesmøde, og jeg er Støjberg-fan. Du kan have ret i, at der kan komme noget nyt, men sådan er det,« siger Torben Dencker, kommuneforeningsformand i Gribskov og medlem af Venstres hovedbestyrelse.

(ARKIV) Spørgetimen i Folketinget. Inger Støjberg (V), Ellen Trane Nørby og Minister for By, Bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) fotograferet den 1. april 2014. Ellen Trane Nørby erkender, at planen om en sundhedsreform gav hende skrammer. Alligevel mener hun, at hun er bedst egnet til at blive Venstres næstformand. Det skriver Ritzau, tirsdag den 10. september 2019.. (Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Søren Bidstrup Vis mere (ARKIV) Spørgetimen i Folketinget. Inger Støjberg (V), Ellen Trane Nørby og Minister for By, Bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) fotograferet den 1. april 2014. Ellen Trane Nørby erkender, at planen om en sundhedsreform gav hende skrammer. Alligevel mener hun, at hun er bedst egnet til at blive Venstres næstformand. Det skriver Ritzau, tirsdag den 10. september 2019.. (Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Søren Bidstrup

Mange af de medlemmer af Venstres bagland, som B.T. talte med onsdag, mener dog, at kampvalget ikke ændrer på, at der er nye boller på suppen, at man starter forfra nu, og at fornuftige mennesker ikke begynder på nye interne krige.

»Jeg tror, der er enighed om at starte på en frisk. Det er fornuftige mennesker. Der er en helt anden ånd nu. Vi er nødt til at være fælles om projektet Venstre,« siger Peder Hansen, vælgerforeningsformand på Langeland og medlem af hovedbestyrelsen.

»Jeg tror ikke, der kommer nye fløjkrige. Det er jeg sikker på. Det er fornuftige mennesker,« siger Svend Møller Sørensen, kommuneforeningsformand i Skanderborg.

Flere andre medlemmer af Venstres bagland bakker op om den antagelse.