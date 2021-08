Et nyt oprør er brudt ud i Venstres jyske bagland.

I Mariagerfjord Kommune bryder en gruppe Venstre-folk nu ud af partiet og danner deres egen lokalliste.

Årsagen er kort og godt, at de hverken har tillid til Venstres øverste ledelse eller formanden Jakob Ellemann-Jensen.

»Vi kan ikke længere stå inde for det, Venstre laver på Christiansborg. Når vi skal føre valgkamp om lidt, vil jeg ikke gå rundt og forsvare Jakob Ellemann-Jensens linje,« siger byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune Svend Madsen til B.T.

Svend Madsen (V) forlader Venstre i Mariagerfjord Kommune og bliver spidskandidat for den nye Mariagerfjordlisten. Vis mere Svend Madsen (V) forlader Venstre i Mariagerfjord Kommune og bliver spidskandidat for den nye Mariagerfjordlisten.

Han skifter med øjeblikkelig virkning fra Venstre til den nystiftede Mariagerfjordlisten og bliver listens spidskandidat ved det kommende kommunalvalg.

Derudover er Pernille Roth, tidligere formand for Venstre i Nordjylland, og Marianne Eiby, der er tidligere lokalformand for Venstre i Hobro, med på Mariagerfjordlisten.

For Svend Madsen var det en nylig episode på et gruppemøde inde på Christiansborg, som fik bægeret til at flyde over.

Tidligere på måneden beskrev Børsen, hvordan Jakob Ellemann-Jensen under en ophedet diskussion om arveafgiften på et gruppemøde havde spurgt Venstre-veteranen Preben Bang Henriksen, om han var sikker på, at han var i det rette parti.

»Jeg har selv fået bekræftet episoden efterfølgende. Og den slags har jeg ingen respekt for. Sådan taler man ikke til en voksen mand, der arbejder hårdt og gør rigtig meget godt for Venstre,« siger han.

Jakob Ellemann-Jensen (V) under folketingets afslutningsdebat i folketingssalen, onsdag den 2. juni 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Jakob Ellemann-Jensen (V) under folketingets afslutningsdebat i folketingssalen, onsdag den 2. juni 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Mariagerfjord Kommune er hjemsted for et andet tidligere prominent medlem af Venstre. Nemlig Inger Støjberg, der forlod partiet i februar, efter at Jakob Ellemann-Jensen og størstedelen af folketingsgruppen stemte for en rigsretssag mod hende.

Hun bakker op om den nye lokalliste, der lægger afstand til Venstres formand.

»Jeg kan stå fuldt inde for de folk, der repræsenterer Mariagerfjordlisten. Det er folk, som er trofaste over for deres holdninger og tør stå ved dem,« siger Inger Støjberg.

»Som jeg sagde, da jeg meldte mig ud af Venstre, så er der intet i vejen med Venstres bagland, og kunne jeg bare have meldt mig ud af Christiansborg-Venstre, så havde jeg gjort det,« lyder det fra den tidligere næstformand i partiet.

Netop Inger Støjbergs farvel til Venstre er en af grundene til den nye lokalliste.

»Behandlingen af Inger (Støjberg, red.) var uværdig i mine øjne. I det hele taget har Venstre mistet for mange gode folk. Jeg vil stadig gerne høre, hvad Lars Løkke har at sige på en talerstol, men jeg har det ikke på samme måde med Ellemann,« siger Svend Madsen.

Det er dog kun et oprør mod 'Christiansborg-Venstre'. Venstre-afhopperne i Mariagerfjord vil nemlig støtte den siddende Venstre-borgmester Mogens Jespersen, ligesom lokallisten vil gå i valgforbund med Venstre til kommunalvalget.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Venstre.